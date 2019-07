Mulazzo si prepara per il ritorno del Bancarel'Vino

Lunigiana - Più vino, più eventi, più show ed intrattenimento. Ma anche più degustazioni con 50 etichette in assaggio e più cucina per un pubblico che ama, insieme al vino, scoprire attraverso i cinque sensi l'unicità dei prodotti agroalimentari lunigianesi ed apuani preparati e cucinati da chef stellati e cuochi emergenti.



A Mulazzo (Ms) è tutto pronto per il weekend del Premio Bancarel'Vino in programma da sabato 3 a domenica 4 agosto. Lo storico premio-rassegna promosso dal Comune di Mulazzo, che racconta ormai da 36 anni, la storia, il fascino e l'evoluzione enologica delle aziende vitivinicole locali (e non solo), si rinnova, anche nel format, attraverso la regia di Coldiretti per la direzione artistica di Marco Bellentani e la partecipazione straordinaria di super ospiti e giurati selezionati chiamati a decretare i vincitori delle sezioni del Bancarel'Vino 2019. Inaugurazione sabato 3 agosto alle ore 18.00 con gli interventi del Sindaco di Mulazzo e delle autorità e l'apertura degli stand. Domenica 4 agosto apertura dalle ore 18.00. Chiusura alle 23.00. Ingresso libero.



Il premio

150 vini in degustazione, 23 aziende agricole e 50 etichette in gara (Terenzuola, Lunae, Vini Apuani, Pascale Francesca, Giacomelli, Le Canne, Terre di Agnolo, Verona Marco, S.A. Beatrice, Cima, Calevro, Il Moretto, Cantine Ramarro, In Candia Bio, Belfior, Tenuta Lodolina, Vigne Conti, Fedespina, L'Altradonna, Fiori di Melo, La Maestà, Sodini, Ruschi Noceti). Sono i numeri dell'edizione 2019 del Premio che decreterà il Miglior Vino Bianco d'annata, Miglior Vino Rosso d'annata, Miglior Bianco Vecchie annate (fino al 2017), Miglior Vino Rosso Vecchie annate (fino al 2016). Super la giuria del concorso che si riunirà domenica 4 agosto (ore 10.00) per le degustazioni alla cieca formata da giornalisti, esperti, enologi: Eleonora Cozzella (Repubblica), Aldo Fiordelli (Guida Espresso), Divina Vitale (Bolgheri News), Urano Cupisti (Corriere del Vino), Marco Bellentani (Direttore Artistico Bancarel'Vino e giornalista), Francesco Sarri (enologo), Davide Bonucci (Sangiovese purosangue e Enoclub Siena). Premiazione domenica 4 agosto alle ore 18.00.



Degustazioni e narrazioni nel borgo

Il borgo come una cantina a cielo aperto per scoprire, conoscere ed apprezzare, attraverso un percorso enologico tra narrazione, musica e curiosità, i vini in concorso. La formula è quella classica: i visitatori potranno munirsi di un calice all'ingresso del percorso e passeggiare nel borgo degustare gli stand delle aziende vitivinicole. Spazio anche ad alcuni dei prodotti tipici del paniere lunigianese simbolo di filiera corta, territorio e tradizione come la Marocca di Casola, salumi e formaggi. Ed ancora il pranzo domenicale (dalle ore 13.30) a "La Luna Brilla" promosso da Coldiretti a base di prodotti locali rivolto ai giornalisti con chiare finalità di promozione del territorio.



Showcooking e presentazioni

Main Event dell'edizione 2019 sarà domenica 4 agosto (dalle 19.00) l'installazione e lo show della Stella Michelin e personaggio televisivo Cristiano Tomei (Imbuto – Lucca). Il geniale chef lucchese proporrà due installazioni: l'orto edibile a base di prodotti offerti dagli associati di Coldiretti Massa Carrara e il Pollaio. Gran finale con La Carbonara Perfetta insieme alla giornalista Eleonora Cozzella. In mezzo, l'esuberante Tomei, la sua filosofia, il suo braccia libero sui temi enogastronomici. Mangiando, coltivando, cuocendo e divertendosi. Tutti insieme. Tutto intorno il paese di Mulazzo, un clima generale di festa, con attrazioni, spettacoli e artigianato locale. Intenso il programma di sabato 3 agosto, giorno di apertura con "Marocca vs Marocco" (ore 19.00), la "Cosmetica e vino" a cura di Matteo Bacci dell'azienda agricola "Speziali Lauretani" che produce prodotti di cosmetica utilizzando la vinaccia dell'azienda agricola di Andrea Bocelli (ore 19.30), "L'Eucalipto ed il suo utilizzo" con la prima filiera Made in Tuscany a cura di Elena Giannini (ore 20.00) ed il talk show con le imprenditrici toscane coordinato da Marina Fruzzetti ed Alessandra Menegalli con Silvia Bellè, Alice Conti, Francesca Pascale e Piera Mosti (ore 20.30), un'appendice del Bancarella Cucina (ore 21.30)