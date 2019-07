Mulazzo Summer Night, c'è Paolo Noise

Lunigiana - Sabato 20 luglio allo Stadio Calani di Groppoli, a Mulazzo, arriva la seconda edizione del Mulazzo Summer Night, che si presenta con una serata di divertimento non solo per i giovani ma anche per le famiglie. Per questa seconda edizione arriva il format dello Zoo di radio105, sul palco oltre a Paolo Noise, Federico Visconti e Dj Maserati, la serata sarà inoltre allietata dall’animazione del format di Mtv "Ex on the Beach" con Luciana e Vanessa e la voce di Charlotte Voice, la vocalist più amata d’Italia, per una serata di divertimento da non perdere.



Non solo musica, ma anche gastronomia dalle 19, con la partecipazione di Asd Mulazzo e Panigacceria Cà di Rossi e spazio giochi per bimbi con un luna park, insomma una serata di divertimento per tutta la famiglia. “Il Mulazzo Summer Night nasce da un’idea dei giovani di Mulazzo, entrati a far parte della Pro Loco e che nell’associazionismo stanno dedicando tempo ed entusiasmo per creare occasioni di divertimento e promozione del territorio come è stata la recente mangialonga Mulazzo Slow Day, non posso che essere pienamente soddisfatto e loro grato per l’impegno e per i risultati ottenuti in questi anni, davvero fiero di questi giovani mulazzesi”.