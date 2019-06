Montereggio, si rinnova la tradizione del canto del maggio

Lunigiana - “Benvenuti a cantar maggio…” Domenica 9 giugno ritorna nella sua terra natale la 17^ edizione della Rassegna Interregionale del Canto del Maggio di Montereggio. Un appuntamento itinerante, ricco di suggestioni e soprattutto espressione culturale di grande importanza ed originalità. Per questo, la Proloco di Montereggio ed gli altri enti promotori della rassegna, credono nella valorizzazione di questa tradizione e cercheranno così, in questa edizione, di dare il giusto risalto alle compagnie dei maggianti che da sempre si impegnano con dedizione e passione per tenere in vita questo evento folcloristico. A questo proposito Carlo Antoniotti e Sandro Fogola, maggianti e punti di riferimento dell’organizzazione, ricordano che: “ Far conoscere ed apprezzare il Maggio, in tutte le sue forme autentiche, significa conservare, accrescere e tramandare alle giovani generazioni, il senso di una comune appartenenza storica, sociale e culturale”.

Apriranno l’evento, con alcune strofe del canto del maggio di Montereggio, gli alunni della classe 3^ della Scuola Primaria “L. Galanti” preparati dai maestri di musica Ivano, Mirco e dal consigliere della Pro Loco, nonché maggiante Carlo. Successivamente, dodici gruppi si alterneranno prima lungo il paese di Montereggio e, nel pomeriggio, sul palco. Accanto al programma ufficiale della manifestazione, ci saranno momenti di estemporaneità, dove maggianti e maggerini saranno liberi di creare istanti d’improvvisazione ed interscambio nel borgo e nelle piazze, così che i partecipanti si possano mescolare con loro raccontando, attraverso l’allegria delle loro canzoni, uno spaccato di vita della propria terra.

Montereggio sarà per un giorno espressione del “Maggio” come rappresentazione popolare tipica, unica ed originale appartenente al folklore dei monti e delle vallate della dorsale appenninica ligure/toscana/emiliana. Uno spettacolo davvero unico, che saprà entusiasmare grandi e piccini. Grazie alle voci, alle musiche ed alle parole lo spettatore verrà trasportato in un’epoca sognante caratterizzata da ilarità, spensieratezza e festosità.

Nella tradizione, alcuni gruppi, oltre che cantare a Montereggio, avranno l’onore di rappresentare la 17^ Rassegna e tutto il Canto del Maggio, nella frazione della vicina Parana.

Alle ore 15.30 si svolgerà la premiazione dei partecipanti con una breve esibizione e, successivamente avverrà il passaggio di testimone al gruppo che organizzerà l’edizione 2020.

Noi di cuore vi ringraziamo, che il Signore vi mantiene, arrivederci all’anno che viene……

Per informazioni sul sito www.montereggio.eu; pagina fb 17^ Rassegna del Cantamaggio di Montereggio.eu; prolocomontereggio@gmail.com; Carlo 333 900 7950