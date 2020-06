Montagna Verde e Luca Maffei conquistano Alessandro Borghese

Lunigiana - È l'agriturismo Montagna Verde di Apella (Licciana Nardi) col suo chef Luca Maffei a trionfare nell'ultima puntata di "4 Ristoranti", la trasmissione condotta da Alessandro Borghese tutta dedicata alla Lunigiana e andata in onda in prima visione ieri sera, giovedì, su Sky Uno. Gli altri protagonisti della puntata sono stati Jonathan del ristorante Quinta Terra di Fosdinovo, Silvana del ristorante "La Corte" del Castello di Pontebosio (Licciana Nardi) e Francesca dell'agriturismo Ca' Vidè di Caprognano (Fosdinovo).



Ma sono stati i piatti tipici lunigianesi i veri protagonisti. I ristoratori si sono sfidati a "colpi" di gnocchi di farina di castagne, zuppa di cavolo nero, lasagne bastarde, involtini di verza, ravioli ricotta e spinaci, filetto di maiale con mele rotelle e cipolle di Treschietto, castagnaccio con ricotta, agnello di Zeri, tortelloni ai funghi porcini e tanti altri. Un posto speciale è stato riservato, invece, agli sgabei con salumi e formaggi, diventati il piatto bonus.



Al termine delle 4 cene la classifica provvisoria ha visto prevalere Luca con 80 punti contro i 77 di Francesca e i 76 di Silvana e Jonathan. I secondi di Montagna Verde sono stati i piatti più apprezzati: l'agnello di Zeri cotto nel testo e il maialino con la cipolla di Treschietto l'hanno fatta da padrone, facendo balzare in testa alla classifica Luca. Ma il round si è chiuso con Francesca al primo posto perché ha beneficiato dei 5 punti bonus assegnati da Borghese che ha apprezzato gli sgabei, decisamente particolari, fatti con la farina di castagne.



All'appello mancavano però i punti assegnati dal celebre chef ai 4 ristoratori che, come risaputo, possono "confermare o ribaltare il risultato". E in questo caso Borghese ha voluto premiare Luca con 32 punti. La classifica finale ha visto, quindi, Luca al primo posto con 112 punti, seguito da Francesca con 111 punti, Silvana con 104 punti e Jonathan con 102 punti.



Come ogni puntata, anche questa si è chiusa con una grande festa all'esterno del ristorante vincitore, con Luca circondato dallo staff dell'agriturismo e dai suoi familiari. A lui sono stati assegnati 5mila euro da utilizzare nella sua attività. Al di là della competizione, però, ad aver vinto davvero è stata la Lunigiana con le sue prelibatezze che hanno ricevuto una meritata ribalta nazionale.



M.B.