Molella venerdì in Capannina, lunedì tocca a 'Il Pagante'

Lunigiana - L’estate entra nella fase più importante e con lei i grandi eventi de La Capannina di Franceschi.



Dopo il grande successo dello scorso Venerdi 13 Luglio che ha visto protagonista il famoso Dj Fargetta di Radiodeejay il quale ha inaugurato il nuovo format estivo ’90 Special ispirato ai mitici anni ’90, torna sul palco un altro celebre artista che ha scritto la storia della dance-music Italiana, stiamo parlando del Dj Maurizio Molella che ancora oggi suona e produce musica a livello internazionale, accompagnato dall’artista cantautrice Neja che l'ha vista consacrata negli anni ’90 con il brano Restless, lanciandola nella top vendite con oltre 4 milioni di copie. Oggi la sua carriera l’ha vista partecipe nel programma talent The Voice of Italy; tornata alla musica con l'uscita di due nuovi singoli Brother e Take Me to the Club che la fanno tornare in classifica dove raggiunge la terza posizione degli album dance più venduti su iTunes.

Una nuova partnership vede legarsi a questo format estivo, stiamo parlando di "Viva Gli Anni ’90” la pagina social web ad oggi più conosciuta e seguita a livello nazionale, un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli amanti del periodo storico e che vedrà in collaborazione con il lungo calendario Capannina proporre tutti i più grandi artisti che hanno lasciato un segno in questa decade: Gabry Ponte, Eiffel 65, Alexia, Prezioso, Albertino, J-Ax.



Maurizio Molella, produce il suo primo disco nel 1990 e lo intitola Je Vois, su etichetta Underground del gruppo Media Records . Nel 1991 pubblica Revolution, e nel 1992 è la volta di Free. Segue Confusion nel 1993, canzone con la quale realizzerà il remix dance di Nella notte degli 883. Le sue produzioni continuano nel 1994 con Change (canzone pubblicata con la collaborazione della cantante Debbie e di Jeffrey Jey che ne realizza il remix con i Bliss Team), nel 1995 con la pubblicazione del suo primo album, Originale Radicale Musicale, che conterrà i precedenti successi Confusion e Change, insieme alla nuova ed omonima traccia Originale Radicale Musicale, e dal quale verranno estratte le hit XS, le cui parti vocali sono interpretate da Gala, e If You Wanna Party, realizzata insieme al gruppo rap statunitense The Outhere Brothers. Dal 1991 al 1996, inoltre, partecipa al Deejay Time di Albertino proponendo speciali Megamix di pochi minuti (il suo spazio era nominato “Megamix Planet”) . Nel corso degli anni cambia molti generi musicali aprendo a sonorità più morbide e collabora con le radio più importanti del paese Radio deejay e M2o , Venerdi è pronto a proporre il suo percorso musicale degli anni 90 a La Capannina di Franceschi.



Immancabile la presenza dello storico Piano Bar con l’inossidabile Stefano Busà, e terza pista a cielo aperto nella nuova veranda esterna denominata Suite con la festa YabSmoove con ospiti il Dj Yomegas e il noto Dj svizzero Master Freeze.



La Capannina propone il suo grande Sabato notte con il classico “Un’estate al mare” dove tradizione e innovazione rendono l’appuntamento un must dell’estate in Versilia.



Questo Sabato partenza alle ore 19:00 con l’aperitivo a cielo aperto "ci vediamo alle sette" tra cocktail, wine e finger food e il tanto blasonato blasonato “Negroni” – celebre cocktail che, secondo una leggenda metropolitana che ben si intreccia con la storia di questa bevanda, vedrebbe le sue radici partire proprio dalla Capannina (luogo assiduamente frequentato dal suo ideatore, il conte Camillo Negroni). A seguire, dalle ore 21:00 sarà aperto anche il ristorante de La Capannina che offre Menù alla carta o guidati sia con specialità di terra che di mare per celebrare compleanni, addii al celibato , nubilato , feste di laurea e molto altro ancora.



Da 00:00 si esibiranno sul palco della Capannina la Live Band Dangerous accompagnata dal dj set del resident Charlie Dee e dalla voce del milanese Mauro Gonzini.

Come in ogni evento non può mancare il famoso Piano Bar con Stefano Busà, punto di riferimento per gli amanti della musica live e Stefano Natali Dj.

Nella veranda esterna battezzata Suite, sarà presente il resident Dj Davide Bianucci con ospite Contini b2b Malenchini.





Lunedì 23 Luglio arrivano i ragazzi de Il Pagante con il loro tour estivo che sta facendo registrare il tutto esaurito in ogni data. Nati nel 2010 con l’idea di fare sarcasmo su determinati atteggiamenti radicati nel sostrato giovanile milanese, consolidatisi nel tempo e diventati fonte di omologazione di massa. Il gruppo iniziale ha però subito negli anni una forte evoluzione, che lo ha portato a raggiungere importanti risultati non solo in quello che è diventato il suo core business (la musica), ma anche nei numerosi settori in cui è attivo.

L’idea che sta alla base delle canzoni prodotte è quella di ricreare ambienti e situazioni tipicamente giovanili, attraverso indagini approfondite riguardanti il mondo della vita notturna, la scuola, il divertimento e le implicazioni che questi momenti della socialità hanno nella formazione dei ragazzi italiani.

In questa occasione sarà possibile acquistare i biglietti online con ingresso riservato (salta coda) sul sito liveticket.it o wwww.lacapanninadifranceschi.com





Basta dare un'occhiata alla pagina Facebook della Capannina o al nuovo sito internet www.lacapanninadifranceschi.com per innamorarsi delle sue splendide serate. Per informazioni e prezzi sulle serate della Capannina è possibile contattare i numeri 0584.80169 oppure il 371.3799456 anche via Sms o WhatsApp, oppure inviare una mail all'indirizzo info@lacapanninadifranceschi.com