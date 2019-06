Mini Tour Day in Lunigiana: Nicole e Pietro raccontano il loro viaggio gastronomico

Lunigiana - Venerdì 28 giugno (dalle 18 alle 20.30) il Tour Day si fa “mini” per numero di tappe, ma “maxi” per gusto e spirito d’avventura.



"Percorreremo infatti 5 tappe del Tour Day in compagnia di due ospiti d'eccezione. Si tratta di Nicole e Pietro, due amanti del cibo come noi - affermano dall'associazione Farfalle in cammino, che organizza l'evento - che sono partiti il 25 ottobre scorso da Massa per arrivare fino a Singapore senza prendere neanche un aereo. In questi 7 mesi di viaggio hanno macinato 33 mila km visitando la maggior parte dell'Asia e soprattutto restando nel limitato budget di 10 euro al giorno... e quindi provando sempre il cibo locale. Hanno documentato tutta la loro esperienza sulla pagina Ricordati Il Giacchetto, ma hanno centinaia di foto e video inediti e sono pronti a incontrarci per mostrarceli, rispondere alle nostre curiosità e raccontarci il loro viaggio e la loro storia. L’evento è gratuito (pagheremo solo quello che consumeremo nei vari locali), ma riservato a un numero limitato di persone (chi prima arriva, meglio alloggia). La registrazione è obbligatoria".



