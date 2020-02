Matteo Faustino vince il Premio Lunezia per Sanremo

Lunigiana - Il Premio Lunezia per Sanremo va a Matteo Faustino. Tra gli otto giovani in gara il Comitato d’ascolto presieduto da Loredana D'Anghera (Dir. Artistico Lunezia Nuove Proposte) indica il brano “Nel bene e nel male”. "Nel brano di Faustini l’alternanza con il recitato è in equilibrio con il crescendo della canzone. Uno stile di scrittura e interpretazione che evoca il passato e che per fortuna qualcuno non ha dimenticato".



Secondo quanto confermato dal patron della manifestazione, Stefano De Martino, la XXV edizione del Premio Lunezia (Festival della Luna), si svolgerà su più date nel periodo estate/autunno 2020 tra Aulla e La Spezia. Nelle recenti edizioni il Premio Lunezia è stato patrocinato dal Ministero della Cultura, Regione Toscana, Regione Liguria e Siae. La manifestazione gode inoltre della collaborazione di Rai Iso Radio e di servizi Rai Tv in tema di rubriche e notiziari. Lo scorso 20 Gennaio si sono riaperte le iscrizioni alla Sezione Nuove Proposte del Premio Lunezia.