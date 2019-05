Luoghi cari alla musica italiana, Caleo intervista Canesi

Lunigiana - ‘Le città da cantare’ è il titolo di un libro dedicato alla musica leggera, un ritratto di strade, piazze e meravigliosi scorci italiani celebrati attraverso ritmi e parole. Lo ha scritto Riccardo Canesi, docente di geografia all’istituto superiore Zaccagna di Carrara per Tarka edizioni (con prefazione di Mogol). Continuando il suo tour di presentazione dell’opera, Canesi farà tappa di Monzone, nel comune di Fivizzano, sabato 11 maggio alle 10,30, in occasione dell’inaugurazione della biblioteca comunale ‘Claudio Sisti’.



L’autore sarà intervistato da Massimo Caleo, ex senatore, attuale vicepreside dell’istituto superiore ‘Parentucelli-Arzelà’ di Sarzana, appassionato di musica rock e pop e molto conosciuto nella valle del Lucido. L’accompagnamento musicale sarà curato da Norberto Borzacca della band ‘Ho perso l’Hammond’ con l’esecuzione di brani di Dalla, Paoli, Celentano, Venditti, Battiato e via dicendo legati alle più importanti città. Sarà l’occasione per conoscere nei dettagli i particolari del libro, una specie di atlante ragionato di circa 800 canzoni riconducibili a 50 località e a un migliaio tra cantanti e autori. Per il profilo legato al taglio del nastro della biblioteca farà gli onori di casa il sindaco di Fivizzano Paolo Grassi e parlerà il professor Andreino Fabiani.