Lunezia, il ritorno è un successo con seimila persone

Valettini: "Felice del risultato, Aulla da anni aspetta di rinascere dal punto di vista culturale ma attende anche interventi urgenti e strutturali".

Lunigiana - Più di seimila persone per il premio Lunezia. Questo il pubblico in Piazza Gramsci per il ritorno della manifestazione musical letteraria nata ad Aulla nel 1996 con il battesimo artistico di Fernanda Pivano e Fabrizio De André. Tante le personalità del mondo musicale coinvolte, che hanno regalato performance magiche, a partire da Enrico Ruggeri, passando per L'Aura e per finire con Fausto Leali e Manuel Agnelli, senza dimenticare Lo Stato Sociale che ha fatto contenti grandi e piccini nel pomeriggio di sabato in sala consiliare, dove la manifestazione si è spostata a causa del maltempo. Inoltre, il successo c'è stato grazie anche all'organizzazione che è stata rigorosa nel rispettare la normativa sulla sicurezza, gestendo la partecipazione al meglio. Nelle tre serate si sono registrate in totale circa seimila persone, che oltre a godersi la manifestazione hanno anche consumato nei locali vicini.



"Sono felice di aver riportato il Premio Lunezia ad Aulla da un lato - ha commentato il sindaco Roberto Valettini - ma lo sarò ancora di più quando avremo risolto i problemi della sicurezza per quanto riguarda gli allagamenti che si sono verificati anche questo fine settimana nelle zone più critiche del Comune. Aulla da anni aspetta di rinascere dal punto di vista culturale ma attende anche interventi urgenti e strutturali". Soddisfatto, dunque, il Primo cittadino e l'amministrazione tutta, oltre al Patron Stefano De Martino, che ha realizzato il suo sogno di tornare alle origini.