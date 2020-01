Lezione d'arte con Leo Forte a Pontremoli

Lunigiana - Sarà una serata interamente dedicata ai fiori nel mondo dell'arte quella in programma martedì 14 gennaio alle 21 al Caffè Letterario con Lunicafoto e l'artista Leo Forte. Originario degli Stati Uniti, Leo Forte si è formato in alcune delle istituzioni più prestigiose a livello mondiale, per poi dedicare la sua vita all'arte come pittore e come docente. Tra le sue creature si ricorda la prima scuola di fotografia artistica in Italia, nonché scuola internazionale d'arte, Fortman Studios Florence, da lui fondata e diretta a Firenze. Nell'incontro di martedì terrà una lezione-conversazione sul fiore come soggetto e musa di opere note e meno note. Un approfondimento aperto a tutti, gratuito e pensato anche per un'introduzione specifica al concorso promosso da Spazio4arte: con omonimo titolo (Flowers) prevede per i vincitori una mostra fotografica in occasione del prossimo Bancarelfiore e vede fino al 23 febbraio le selezioni aperte. Informazioni e regolamento al sito di Lunicafoto.