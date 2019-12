Leo Forte apre la nuova stagione di Lunicafoto

Lunigiana - È stata presentata venerdì scorso al Caffè Letterario di Pontremoli la nuova stagione di Lunicafoto. Una stagione improntata al cambiamento e alla collaborazione con altre realtà del territorio come Spazio4arte, Spazi Fotografici e Culla di Bratto. Da segnalare l'apprezzamento del Sindaco Lucia Baracchini e dell'Assessore al Turismo Clara Cavellini, da sempre sostenitrici - con l'Amministrazione tutta - dell'impegno dell'Associazione per la creazione e promozione a livello locale di un felice movimento culturale e artistico. Da celebrare i vincitori del "Photowalk Tourday", premiati in sede d'evento. Il programma ripartirà dal 14 gennaio con Leo Forte, per una serata dedicata ai fiori come soggetto artistico, in preparazione al concorso fotografico già aperto e in scadenza il 23 febbraio. A seguire incontri con Simone Conti, David Umberto Zappa e Davide Marcesini per conversazioni intorno a portfolio, storia della fotografia e ritratto. Da non perdere, ovviamente, il nuovo corso di fotografia pensato e ideato con il docente, Paolo Zavanella, new entry del gruppo. Quest'ultimo inizierà il 18 gennaio, sarà articolato nei fine settimana e prevede un approccio decisamente stimolante, creativo e dinamico. Tutte le informazioni sono già disponibili o lo saranno al sito www.lunicafoto.it e alle pagine social di @lunicafoto. Tesseramento aperto.