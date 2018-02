La stagione teatrale del Teatro Quartieri

Sei eventi proposti dal Comune in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Lunigiana - Sei eventi proposti dal Comune di Bagnone in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Apertura di stagione martedì 20 febbraio con I fiati all'opera. I solisti dell'Orchestra Regionale della Toscana – Fabio Fabbrizzi (flauto), Alessio Galiazzo (oboe), Marco Ortolani (clarinetto), Andrea Albori (corno), Umberto Codecà (fagotto) – condurranno il pubblico a sperimentare un viaggio musicale attraverso alcune fra le più belle pagine del repertorio di Mozart, Rossini, Bizet e Puccini. Il tutto raccontato in modo inusuale e accattivante dall'attore Alessandro Riccio.



Tre appuntamenti nel mese di marzo: giovedì 1 con Real Lear, una produzione della giovane Compagnia If Prana ispirata al Re Lear di Shakespeare, con Caterina Simonelli per la regia di Marta Richeldi. Un testo vitale, ironico, contraddittorio, sincero, capace di creare un corto circuito esplosivo tra la storia contemporanea, autobiografica di Caterina e la grande storia ideata dal drammaturgo inglese. Una riscrittura ad opera della stessa Simonelli che crea nuove leggende, tutte personali e in cui, prepotente, appare la realtà.



Martedì 13 arriverà un classico del teatro francese, Il Misantropo di Molière, portato in scena da Elsinor Centro di Produzione Teatrale, un adattamento di Monica Conti che si concentra sul lavoro dell'attore in relazione alla disperata, comica e irraggiungibile aspirazione all'armonia. L'indagine sugli stati d'animo, le relazioni, le situazioni, i sotto-testi e la musica sono le basi portanti di questo lavoro.



L'Allegra vedova, cafè chantant sarà a Bagnone venerdì 23 marzo. Maddalena Crippa, in uno spazio essenziale, accompagnata da un prezioso ensemble strumentale composto da chitarra, fisarmonica, flauto traverso e contrabbasso, racconta la storia e interpreta le canzoni de La Vedova Allegra nella doppia veste di narratrice e cantante, evocando con leggerezza e divertimento le atmosfere dei cabaret berlinesi e dei cafè chantant parigini. Alternando parti recitate, frammenti di dialoghi e monologhi tradotti dal libretto originale di Leon Stein e Victor Leon, a parti cantate, arie e duetti, l'attrice si sdoppia e dà voce e carattere sia ad Anna Glavari che al principe Danilo. Regia di Bruno Stori.



Giovedì 12 aprile, Amanda Sandrelli, insieme a Luchino Giordana e Alessio Zirulia, offrirà al pubblico una produzione Teatro delle Donne/Teatro Cargo, su testo e regia di Laura Sicignano. Vivo nella giungla, dormo sulle spine è basato sulle storie vere raccontate da un giovane rifugiato pakistano appena arrivato in Italia dopo una pericolosa fuga dal suo paese. Il rapporto tra un ragazzo, che si protegge da un ambiente nuovo e ostile, e una donna, che vede mettere in discussione le sue certezze, apre un incontro tra solitudini, dove la verità emergerà solo a frammenti.



Chiusura di stagione sabato 21 aprile con Ping Pong - oltre la rete, produzione Zagreus su testo di Alessandro Fani e regia di Carlo Sciaccaluga. Protagonista e narratore di se stesso è Ernesto Volo, personaggio immaginario ispirato a Alessio Sardelli, l'attore che lo interpreta. Qui lo sport non viene solo raccontato, ma anche agito direttamente sul palcoscenico.



Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00.



BIGLIETTERIA



NOTA BENE: Sottoscrizione nuovi abbonamenti fino a martedì 20 febbraio



Abbonamento 6 spettacoli - intero € 70, ridotto € 60



Ingresso - intero € 15, ridotto € 13



Riduzioni



Under 32, over 60, soci dell'associazione "Amici del Teatro, soci dell'associazione "il dialogo".