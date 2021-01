La poetessa aullese Marina Pratici pronta a ripartire per il tour mondiale

Lunigiana - In un 2021 che tutti ci auguriamo possa essere di rinascita e di graduale ritorno alla tanto agognata normalità, sta per ripartire il tour mondiale della poetessa Marina Pratici, originaria di Aulla, da cui è partita per portare la cultura italiana nel mondo.

Non a caso, nel 2016 fu premiata a Matera dal giornalista della Rai, Piero Badaloni, noto per avere condotto per anni il TG1, e insignita del titolo di Ambasciatrice Internazionale della Cultura nel contesto del prestigioso Premio Internazionale di Arti Letterarie “Thesaurus”.

Il tour 2021 di Marina Pratici toccherà le città di Roma e Milano in Italia, di Cracovia in Polonia, di Bruxelles in Belgio, di Bucarest in Romania, di San Francisco e Los Angeles negli Stati Uniti, ma anche l’isola caraibica di Cuba.

Gli eventi si svolgeranno in presenza, dove e quando possibile, e online, e durante questi verranno presentati gli ultimi tre libri della poetessa aullese (“ROSAntide”, “L’etica della piuma” e “La tenacia dell’onda”), che si trovano già nelle librerie delle città che verranno toccate dal tour mondiale.



“Ho sempre creduto nel lavoro di squadra e, grazie alla mia magnifica squadra, si riparte”, dichiara Marina Pratici, la quale coglie l’occasione per ringraziare “la carissima Maria Eugenia Miano, direttrice delle Edizioni Helicon; MargotPin, amica e agente letteraria senza pari; Anna Montella, grande webmaster; Augustine P. Martel, Gerda García Hernández e Rodolfo Vettorello per il costante sostegno. E grazie, grazie alla mia famiglia, di certo la mia poesia più amata”.



E il 2021 si apre con un’altra bella soddisfazione per Marina Pratici: la riconferma alla carica di presidente onoraria, di portavoce per l’Europa e di coordinatrice per l’Italia dell’Union Mundial de Poetas por la Paz y la Libertad, che è presente in tutti i Continenti.



Marina Pratici (Viareggio, 1961) è critico letterario, saggista e poeta.

Fondatrice e presidente di prestigiosi Premi letterari internazionali, è ideatrice e curatrice di "Costellazione libri", Mostra del libro e dell'editoria.

Cultrice della materia, ha tenuto conferenze in sede universitaria in Italia e all'estero, rappresentando il nostro Paese in importanti Festival internazionali.

Ha ricevuto undici Premi alla carriera, la distinzione di Ufficiale della Repubblica italiana, la medaglia della Presidenza del Senato e la Laurea honoris causa in scienze umane.

Pluriaccademica, è stato nominata Ambasciatrice della cultura italiana nel mondo e Dama della cultura europea.

È presidente del Cenacolo intercontinentale “Le nove muse” e presidente onoraria dell'Union Mundial de Poetas por la Paz y la Libertad.

Dirige quattro collane (narrativa, poesia, teatro e letteratura per l'infanzia) per la Casa editrice Helicon di Arezzo.

Ha pubblicato diciotto raccolte di poesie, un romanzo e più saggi; ha, inoltre, all' attivo più di duecento pubblicazioni critico – letterarie.