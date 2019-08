La compagnia San Bartromè porta il dialetto gorasco sul palco

Lunigiana - Divertimento assicurato per sabato 10 agosto, ad Aulla, in Piazza de Gasperi, e il 23 agosto a Pallerone in Piazza Nuova. Grazie a cosa, o a chi? Ma allo spettacolo della compagnia teatrale “San Bartromè", ovviamente! Attori di commedie d'eccellenza in dialetto di Gorasco, sono pronti a esibirsi con una nuova storia ricca di colpi di scena! Titolo della pièce “Non è mai troppo tardi”. Protagonisti, degli anziani costretti a tornare a scuola!

Si ricorda che la compagnia è nata nel 2005 per vivacizzare il paese di Gorasco, proprio dal suo santo patrono nasce il suo nome. L'appuntamento è alle ore 21, assolutamente da non perdere!