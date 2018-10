La Spezia, Aulla, New York... il Lunezia atterra sul suolo americano

Lunigiana - Il prossimo 7 ottobre il vertice artistico del Premio Lunezia (Stefano De Martino, Loredana D'Anghera e Beppe Stanco) sarà ospite del Master Theatre di Brooklyn in occasione del "Festival della Canzone Italiana di New York".

Sarà un primo passo per una possibile collaborazione con gli operatori culturali newyorkesi, al fine di portare oltreoceano la storia e lo spirito culturale del Premio Lunezia, rassegna da sempre impegnata nella valorizzazione della Canzone italiana.



L'avvenimento accade proprio nell'anno del sodalizio tra le Città di Aulla e la Spezia a favore delle nuove edizioni del Lunezia, l'ultima conclusasi il 2 Settembre al Teatro Civico con la finale delle nuove proposte e la presenza di Gianna Nannini. Lo staff ringrazia il tenore Jonathan Cilia Faro e l'organizzatore italo-americano Tony Di Piazza per l'invito e l'ospitalità in occasione del "Festival della Canzone Italiana di New York".