La Lunigiana nel quartiere dei librai di Tokyo

Lunigiana - Alla Scuola Primaria “Livio Galanti” dell’Arpiola (Mulazzo, Massa-Carrara), si è proceduto alla consegna del volume 'Il Libro nella Gerla. Storia di Montereggio il Paese dei Librai' ai 23 giovani autori del laboratorio di scrittura della maestra Francesca Luciani, da parte della scrittrice giapponese Yoko Uchida.



Un libro che, non soltanto in Giappone ma in tutta l’area orientale, si sta avviando verso un sicuro successo editoriale e che, nel corso dell’anno 2020, rappresenterà la cultura italiana nelle principali scuole giapponesi; a farsene promotore sarà lo stesso Ambasciatore d’Italia Giorgio Starace.



Nella suggestiva cornice del quartiere dei librai di Jombocho a Tokyo il libro occupa un posto privilegiato sui banchi di vendita e nei cuori dei lettori. Nelle più recenti manifestazioni di presentazione del libro, nell’evidenziare il suo significato ed i numerosi successi di questa iniziativa, la Pro Loco e l’associazione Le Maestà di Montereggio hanno voluto ringraziare: Mr. Kenichi Myashita quale Presidente della Casa Editrice Hojosha Publishing ltd e il suo Direttore Editoriale Mr. Kaoru Nishida per essersi fatti affascinare da Montereggio e dai suoi librai; la Signora Yoko Uchida, traduttrice e coautrice dell’edizione giapponese del libro; la Professoressa Maria Grazia Ricci e la Maestra Francesca Luciani, il cui apporto è stato fondamentale per la realizzazione del libro; i genitori dei giovani autori per la collaborazione e l’indispensabile supporto; infine, ma non per ultimi, un sentito grazie ai giovani autori per aver raggiunto un prestigioso obiettivo, diventando dei veri e propri ambasciatori di Montereggio nel Mondo.