L'agnello di Zeri si merita una citazione internazionale su Arte TV

Lunigiana - Sulla rete tv della comunità europea ARTE TV, presente su tutte le piattaforme televisive, domenica alle ore 18.25 sarà trasmesso un programma interamente dedicato alle bellezze del territorio appenninico, in un percorso culturale e gastronomico da Zeri a Colonnata. Per la parte dedicata a Zeri protagonisti immancabili i famosi agnelli, funghi e l’eccellente gastronomia. Patrizia, vicepresidente del consorzio per la tutela dell’agnello di Zeri, ha ospitato presso la sua azienda agricola l’emittente di Strasburgo presentando le tecniche dell’allevamento in un ambiente bello e naturalisticamente incontaminato come le valli di Rossano. Nei boschi di Zum Zeri ospiti della stazione invernale Tiziana Arena li ha invece

accompagnati nei boschi di faggio a raccogliere un eccellenza nazionale, il porcino di Zeri igp. Funghi che nell’agriturismo di Tiziana, la Vecchia Cascina in località Casa Bornia ad Adelano, sono stati cucinati da Cristian Verrilli chef del Ristorante a Km Zeri di Patigno con un piatto tipico “polenta e funghi”.

Il programma realizzato da Lorenza Castella, giovane regista Italiana, è stato prodotto nelle lingue dell’emittente comunitaria l’inglese, francese, spagnolo, polacco, tedesco e naturalmente italiano ed è anche scaricabile dal sito arte.tv. Una importante occasione di promozione per Zeri e le sue valli che stanno affrontando con grande compostezza e solidarietà un momento particolarmente difficile come può essere “l’epoca del Corona Virus” che ha bloccato l’economia del territorio che nel turismo, gastronomia, agricoltura ed edilizia ha le sue principali attività. Lorenza, prima di proseguire il suo viaggio televisivo sulle Apuane e a Colonnata si è impegnata a tornare presto in quel di Zeri ed affrontare le bellezze e le opportunità invernali che la montagna può offrire in particolare il turismo invernale e lo sci. Però come tutti i territori montani, la determinazione non manca, Zeri supererà le conseguenze di questo drammatico momento sanitario.

L’opportunità come la trasmissione televisiva su emittenti internazionali e l’impegno di tutta la comunità fa essere certi che questi territori con le loro eccellenze gastronomiche ed ambientali e la tradizionale ospitalità potranno essere pronti, nel rispetto della sicurezza sanitaria, ad ospitare la ripresa, la riapertura delle seconde case e il ritorno del turismo. Intanto un ringraziamento ai produttori e ad Arte Tv con l'auspicio che questa collaborazione possa proseguire nel promuovere Zeri e la Lunigiana.