Jazz in riva a lago in quel di Fivizzano

Lunigiana - Prenderà il via domenica 5 luglio alle ore 17.00 nella meravigliosa cornice naturale del Lago Padule nel comune di Fivizzano la rassegna “Musica nei Borghi” all’interno della manifestazione “Fivizzano città d’arte a cielo aperto”. Un concerto dove i musicisti e il pubblico saranno circondati dalla natura in un ambiente incontaminato. Per questa estate il Comune di Fivizzano, nonostante le difficoltà che si sono succedute, ha voluto fortemente realizzare anche sette serate all’insegna della musica Jazz, blues, classica e uno spazio dedicato ai giovani musicisti del nostro territorio. Per questo concerto si esibirà il “Benicchi Alberto trio” una formazione jazzistica che vanta numerosi concerti sia in iItalia che all’estero. La manifestazione è organizzata e promossa dal Comune di Fivizzano e dall’Associazione Musicale “Amici del Lunigiana International Music Festival”, in collaborazione con Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano.