Il sarzanese Nicolò Puppo si racconta in un talk online

Lunigiana - Dopo il successo dei due incontri con Matteo Signanini (La Spezia) e Marco Buratti (Massa) Lunicafoto propone un terzo incontro online in programma martedì 16 marzo alle 21 con Nicolò Puppo, autore attivo a livello nazionale ma con base a Sarzana. Classe 1985, si è formato a Torino - Master in Fotografia allo IED - e Milano - Master in Reportage alla Kaverdash -, dove ha iniziato la sua carriera nel mondo editoriale e commerciale, prima di tornare alle origini - alla sua terra nativa, la Liguria. Da 15 anni lavora su commissione a livello nazionale, portando avanti in parallelo una ricerca aggiornata, ma strettamente legata a ciò che gli sta a cuore. Ritrattista e documentarista, si occupa di progetti a medio e lungo termine, ponendo sempre molta attenzione alle forme linguistiche e stilistiche contemporanee, guardando in parallelo all'evoluzione della fotografia stampata (di cui è supporter) e a quel che accade nel mondo dell'editoria indipendente.



Vincitore di un National Geographic Italia nella sezione 'Portrait', ha esposto in personali - come Fotografia Europea OFF, Reggio Emilia e Spazio 32 di Fondazione Carispezia - e collettive; pubblicato su testate cartacee e online italiane ed europee. Nell'incontro, condotto da Paolo Zavanella, parlerà del suo percorso e di alcuni progetti, realizzati o in realizzazione. Per partecipare basta inviare un'email a info@lunicafoto.it entro le 18 dello stesso martedì 16 marzo così da ricevere le credenziali per l'appuntamento che al solito si terrà sulla piattaforma su Zoom.