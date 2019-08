Il lunigianese Rosi cura sigla e colonna sonora della serie "Boez-Andiamo via"

Lunigiana - Leonardo Rosi, musicista e compositore lunigianese, nonché delegato allo Spettacolo del Comune di Aulla, dopo la collaborazione con il rapper Jake La Furia per la canzone dell'estate 2018 “Bandita” (30 milioni di visualizzazioni e Disco d'oro), torna sotto i riflettori con il docufilm serie tv “Boez – Andiamo via”, diretto dai registi Marco Leopardi e Roberta Cortella, di cui ha realizzato la colonna sonora e la sigla. L'appuntamento è dal 2 al 13 settembre alle 20.20 su Rai 3. Rosi, che riserva sempre grandi sorprese grazie al suo indiscutibile talento, in questa occasione è riuscito a creare un mix di sonorità e stili insoliti e sorprendenti per una serie tv, abbandonandosi a un viaggio di immersione attraverso lo studio di immagini e personaggi a cui offrire un'identità musicale. Ha, inoltre, composto la sigla “Posso dire che amo” con il cantautore Francesco Gabbani, al quale è particolarmente legato.



"Per comporre una colonna sonora si arriva a guardare il film anche cento volte - racconta Rosi - io l'ho visto una cinquantina di volte, e ogni volta carpivo dettagli, ogni volta entravo di più nell'anima dei personaggi e li facevo miei".

Boez - Si tratta di un docufilm, già presentato il 22 luglio al Giffoni, che racconta di un viaggio a piedi di sei ragazzi condannati per aver infranto la legge. Il gruppo intraprende un cammino che da Roma li porterà a Santa Maria di Leuca.

“E' stato un onore lavorare alla composizione delle musiche di questo docufilm- confessa Rosi, aggiungendo ovviamente che -“la colonna sonora, essendo parte determinante del progetto creativo cinematografico, aiuta a recepirne meglio lo spirito ed il messaggio.”



I protagonisti affrontano così sessanta giorni di fatiche fisiche, di regole da seguire, apprendimento, riflessioni, ricordi ed emozioni, assistiti da un’educatrice con esperienza in dinamiche di gruppo e da una guida esperta nei percorsi di lunga distanza a piedi. Il cammino viene dato come occasione di recupero, una pena alternativa già applicata in altri paesi europei con basse percentuali di recidiva. Un prodotto televisivo nuovo che documenta un esperimento dal grande impatto sociale, riconosciuto dal Ministero della Giustizia.

“E' una fortuna immensa avere tra di noi un artista di così grande valore come Leonardo Rosi, - commenta il sindaco di Aulla Roberto Valettini - per questo è stato il minimo riconoscergli la delega allo Spettacolo. Questa amministrazione, e penso anche la comunità tutta, possono così dare lustro alla Città grazie a un vero maestro della musica che continua a collezionare successi. Questo nuovo prodotto ne è l'ennesima dimostrazione.”