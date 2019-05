Il dantista cileno José Blanco sabato ad Aulla

Lunigiana - Sabato 25 maggio, alle ore 16,00 presso il Museo di San Caprasio di Aulla, per l'ospitalità dell'Associazione 'Amici di San Caprasio' e la cooperazione del 'Centro Lunigianese di Studi Danteschi' (CLSD), il prof. José Blanco Jimenez, professore emerito dell'Università Statale del Cile e Socio Benemerito della Società Dantesca Italiana, terrà una conferenza su temi pregnanti della Lunigiana Dantesca.



José Blanco, impegnato in questo mese in un tour impegnativo di studi nel nostro Paese, è socio del CLSD dal 2018, dopo una collaborazione ormai decennale con il bollettino "Lunigiana Dantesca" e l'affido al sodalizio di Mulazzo nel 2017 dell'edizione italiana del suo ultimo libro, "Io dico seguitando…", un titolo che, ricalcando l'ultima fatica di Livio Galanti, esalta nei primi due capitoli il grande lavoro del maestro mulazzese e i successivi risultati ottenuti dal CLSD intorno alle referenze dantesche lunigianesi.



L'intervento del prof. Blanco sarà introdotto dal dantista spezzino Mirco Manuguerra, fondatore e presidente del CLSD, che di "Io dico seguitando" ha firmato la Prefazione. Tale volume, molto prezioso per la storia del dantismo locale poiché segna ufficialmente la valorizzazione internazionale della figura di Livio Galanti, è uscito per i tipi prestigiosi della Aracne Editrice in Roma nella collana di esegesi dantesca diretta dal prof. Antonio Lanza, co presidente del Comitato Ufficiale "Lunigiana Dantesca 2021".



L'evento è gratuito e tutta la popolazione è invitata a partecipare.