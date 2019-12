Il Lunigiana International Music Festival si presenta a New York

Lunigiana - Domenica 15 dicembre alle ore 19 (orario americano) si terrà a New York presso la Saint Brigid Church ad East Village, il concerto di presentazione del Lunigiana International Music Festival che si terrà a Fivizzano dal 23 luglio al 2 agosto 2020. Il festival, fondato dal M° Andrea Rossi e dalla Direttrice Artistica Chantal Balestri, è organizzato dall'Associazione Amici del Lunigiana International Music Festival in collaborazione con il Comune di Fivizzano, Parco delle Alpi Apuane e Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano. Chantal Balestri presenterà le novità per l'edizione 2020, insieme ai membri della facoltà e ai talentuosi ex studenti che si esibiranno insieme nelle discipline di musica da camera per pianoforte, archi e voce.



“Una bella vetrina promozionale per il territorio del Comune di Fivizzano e per tutta la Lunigiana; il Festival è un’iniziativa di ampio spessore culturale che consente ai numerosi partecipanti provenienti da tutto il mondo di conoscersi, avviare relazioni professionali, scoprire il territorio e offrire ai numerosi turisti presenti l’occasione di assistere a concerti di rara intensità” commentano il Sindaco del Comune di Fivizzano Gianluigi Giannetti e l’Assessore alla Cultura Francesca Nobili.



Si esibiranno:

Nardo Poy, facoltà di viola (Metropolitan opera, Orpheus Chamber Orchestra)

Christine Moore Vassallo, facoltà di Canto (Lyric Artists of NYC)

Sahoko Sato Timpone, facoltà di canto (Florida State University)

Ramon Carrero Martinez, viola

Sila Senturk, pianoforte

Jieun Park, membro dello staff di pianoforte (-PhD ??Candidate Columbia University)"