Icaro Fest, la musica dei Visibì pronta a scaldare il pubblico

Lunigiana - In occasione della Giornata internazionale del rifugiato, istituita dall’ONU, che viene celebrata ogni anno il 20 giugno in tutto il mondo, sarà dedicata ad un fenomeno epocale dei nostri giorni, ma che ha sempre fatto parte della storia dell’umanità, quello delle migrazioni, l’edizione 2019 di Icaro Fest.

Quindi, ci sarà modo per festeggiare e per riflettere sabato 22 giugno, dalle ore 18,30, al Centro polivalente “Icaro” di Costamala di Licciana Nardi, gestito dalla Società della Salute della Lunigiana, che taglierà il traguardo dei 14 anni di apertura fra poco, essendo stato inaugurato nel luglio 2005.

Un autentico presidio contro la disgregazione sociale e per favorire la socializzazione dei più giovani sul territorio lunigianese.

Una edizione di Icaro Fest che vedrà un grande omaggio da parte del Centro a don Andrea Gallo, scomparso nel 2013, uno dei personaggi più amati e discussi degli ultimi decenni di storia italica, le cui posizioni controcorrente non hanno mai lasciato indifferente l’opinione pubblica.

Ecco il programma dell’edizione 2019 di Icaro Fest – Migrazioni: ore 18,30 saluti delle autorità; ore 18,45 presentazione del docufilm "Un posto dove esistere” di Concetto Scuto; ore 19,30 inaugurazione del murales dedicato a don Andrea Gallo, realizzato dallo street artist Elia Buffa e dai beneficiari del progetto SPRAR, gestito dalla SdS Lunigiana e che si occupa dell'accoglienza integrata per i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale o umanitaria in Lunigiana; ore 21 spettacolo teatrale intitolato "NaziEuropa” di e con Beppe Casales, attore teatrale che ha lavorato, fra gli altri, con Toni Servillo, Anna Bonaiuto e Michela Cescon; ore 22,30 musica dal vivo con il quartetto folk ViSiBì .

Nel contesto di Icaro Fest 2019 un evento a parte sarà dedicato a una mostra fotografica di Eleonora Pellegri e Paolo Navalesi, intitolata “MigrAzioni”, organizzata in occasione della Giornata internazionale del rifugiato.

Saranno presenti stand gastronomici con focaccette della Lunigiana a cura della Pro Loco “G. Malaspina” di Licciana Nardi.

Come da tradizione, l’ingresso è Icaro Fest è gratuito.