Grotte di Equi aperte con visite ed eventi per le festività natalizie

Lunigiana - Equi Terme torna ad essere protagonista del Natale lunigianese, con le suggestioni uniche che il borgo arroccato sotto le Apuane, con le sue grotte, sa offrire. Si perché stiamo parlando del rinomato Presepe vivente dove, per le quattro sere del Ponte di Natale, dal 23 al 26 dicembre 2018, le case e le vie del paese si illumineranno alla luce delle torce e si animeranno di decine di personaggi viventi per rievocare l'atmosfera della Natività. Un percorso che porterà i visitatori nell'ambiente magico dell'antro d'ingresso delle Grotte che ospita, viventi, Maria, Giuseppe, il bambino Gesù... ed anche il bue e l'asinello!

Ma l'esperienza non finirà qui: le guide della Cooperativa AlterEco offriranno una visita notturrna in grotta per ammirare, dall'alto dei 26 metri di altezza del terrazzino delle grotte, il paese illuminato dai caldi colori delle torce. E prima dell'apertura del Presepe sarà possibile fare visite guidate pomeridiane complete alle Grotte alle 14,30, 15,30 e 16,30.

E, come si sa, è solo l'Epifania che tutte le feste porta via, così a Equi il 6 Gennaio 2019 pioveranno Befane con la V° Epifania acrobatica vivente in Grotta completa di adorazione dei Re Magi, natività vivente nell’antro e la famosa Befana acrobatica che vola da 30 metri di altezza con vin brulè, cioccolata calda, dolci e caramelle per tutti.

Il 2019 porta anche una novità: i visitatori potranno direttamente vestirsi da befane/i e volare con la nuova zipline nel parco delle grotte!

(info Coop. AlterEco: 3385814482).



Pomeriggio visite complete nelle Grotte di Equi:

- 24/25/26 Dicembre ore 14:00-17:00



Orari Presepe vivente di Equi e visita notturna nelle Grotte:

- 23/24 Dicembre ore 20:30-23:30

- 25/26 Dicembre ore 18:00-21:00



