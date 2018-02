Gli Even Flow ritornano a calcare il palco del The Grapes

Lunigiana - Venerdì 16 febbraio a partire dalle 22.30 gli Even Flow torneranno sul palco del The Grapes Pub di Pontremoli.

La cover band dei Pearl Jam riproporrà alcuni dei grandi classici della formazione di Seattle guidata da Eddie Vedder.

La line up degli Even Flow è composta da: Guido Magrini - vocal, Pietro Sciacovelli - bass, Emiliano Quaretti - drum, Simone Zennaro - guitar e Alessandro Filippi – guitar.

Appuntamento quindi a venerdì sera nel locale pontremolese di Via Pietro Cocchi.



Per info e prenotazioni:

328 573 0028 oppure 327 354 3880