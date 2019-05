Giacomo Pinelli parla della sua letteratura al circolo Fantoni

Lunigiana - Sarà presentato giovedì 30 maggio alle ore 21, presso il Circolo Culturale “Fantoni” alla Spezia, “TRA OSSA E SPIRITO” (Ed. David and Mattahus), il nuovo romanzo dello scrittore Giacomo Pinelli. L’autore, milanese di nascita, risiede da tempo a Pontremoli, luogo di origine della sua famiglia.

L’opera conclude la trilogia di romanzi che Pinelli ha dedicato al Novecento italiano, cominciata con OCCHI TRA LE FOGLIE e proseguita con IL TEMPO SBAGLIATO.

"Tra Ossa e Spirito - sottolinea lo scrittore - racconta la mia generazione, quella allevata dalla tv, che ci portava direttamente in casa la bellezza e l'orrore del mondo, infiocchettati da jingles accattivanti e sorrisi di plastica".

La generazione di Alessandro, bambino a metà degli anni Ottanta, è allevata e catechizzata dalla televisione, che porta nelle case italiane attualità, divertimento, tragedia e cruda cronaca. E dispensa sogni, proiettando i giovani spettatori dentro scenari luccicanti e fascinosi, grazie ai telefilm americani nei quali è facile immedesimarsi, pure se si vive nell’estrema periferia di Milano. Diventato grande, guidato da un forte senso del dovere e dalla necessità di rispondere sempre alle aspettative altrui, Alessandro realizza che la sua vita gli riserva soltanto frustrazioni: un lavoro ripetitivo, i complicati rapporti col padre burbero e distante, con la madre timorata e col fratello scapestrato, che abbandona la compagna incinta. E poi un divorzio doloroso, impossibile da lasciarsi alle spalle. Così si rifugia nel ricordo del suo periodo più sereno, collezionando gadgets e cimeli che gli rammentino l’infanzia. Fino a quando giungerà il momento dell’inevitabile confronto con ogni interprete che si agita nella sua tormentata esistenza.

La presentazione del romanzo al Circolo “Fantoni” - dove l’autore ha da poco concluso un Laboratorio di scrittura creativa - sarà accompagnata da intermezzi musicali a cura de "La Mistica del Tuono" (con testi dello stesso Pinelli). Alcuni brani del libro saranno letti da Gabriella Tartarini, Isabella Conte e Gabriella Carli.



Giacomo Pinelli è nato a Milano il 6 aprile 1975.

Ha pubblicato: Elis Dì (Montedit, 1999)

Blue Drama (Prospettiva Editrice, 2001)

Aparençia (Apollo & Dioniso, 2006)

Breve Nevicata Notturna (Fedelo’s, 2008)

Preghiera della Luce Tenue (Fedelo’s, 2010)

Occhi tra le Foglie (Fedelo’s, 2012)

Il Tempo Sbagliato (David and Matthaus, 2016)

Tra Ossa e Spirito (David and Matthaus, 2019)

Per il teatro ha firmato la riduzione di due suoi romanzi , OCCHI TRA LE FOGLIE e BREVE NEVICATA

NOTTURNA e scritto IL DIO DEI POVERI e LA ZUPPA STREGATA, spettacoli portati in scena con successo tra Parma, la Liguria e la Lunigiana.

E’ il creatore di Pagine da imbrattare, Scrivere la Fantasia e Retrospettiva ‘900, workshops di scrittura creativa dedicati ad adulti e studenti. Per quattro anni ha svolto l’incarico di direttore editoriale per la Fedelo’s Editrice di Parma ed è il co-fondatore del circolo culturale “Giro di Parole” di Pontremoli. Propone servizi di editing e consulenza editoriale. Ha firmato diverse introduzioni a romanzi e raccolte di racconti e ha curato l’antologia poetica Tre viandanti e la Luna, come omaggio alla città di Pontremoli.