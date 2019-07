Francesco Renga apre l'edizione del Lunezia

Lunigiana - Francesco Renga ha battezzato l’edizione 2019 del Premio Lunezia. Questa mattina è intervenuto ad Aulla (Massa-Carrara), in una gremita sala conferenze dell’Hotel Demy, per ritirare il prestigioso riconoscimento, assegnato ogni anno per il valore musical-letterario delle canzoni in particolare per l’album “L’altra meta”. Renga, il cui intervento si può sentire nel video pubblicato in basso, ha ritirato il premio realizzato in pregiato marmo bianco dalle mani del sindaco Roberto Valettini alla presenza del patron Stefano De Martino e degli altri organizzatori. Tantissimi i fan che sono intervenuti per incontrare il grande cantante italiano.



Renga è solo uno dei big che da questa sera calcheranno il palco del Lunezia che si svolgerà fino a domenica in piazza Cavour dalle 21.30. A questo proposito l’amministrazione aullese tiene a precisare che «sarà possibile prendere posto dalle 19.30». Questa sera sul palco saranno presenti: Chiara Galiazzo, Marco Morandi, Motta, Tedua.



I PROTAGONISTI DELL’EDIZIONE 2019



Aiello



Paolo Belli



Simone Cristicchi



Antonio Di Martino



Chiara Galiazzo



Gianluca Grignani



Andrea Mingardi



Marco Morandi



Motta



Nada



Negrita



Enrico Nigiotti



Cesare Rascel



Virginio Simonelli



Roberto Sironi



Tedua





A La Spezia saranno previsti altri big tra ospiti e premiati.



Ed ecco le nuove proposte che si contenderanno ad Aulla i sei posti per la finale di La Spezia:



Tommaso Armati in arte “Tom Armati” - "Tutto sbagliato" - Roma



Giorgia Acchioni - "Capire Adesso" - Roma



Massimo Bartolo in arte “Bert” -"Nei tuoi occhi"- Forlì



Mattia Battistini - "Gelsomino"- Roma



Angelo Cicchetti - "Superbowl" - Matera



Giuseppe D'Amati - "L'Isola di Plastica"- Taranto



Daniele De Gregori - "Felici per finta"- Roma



Giuseppe Libè - "Il segreto di Chiara"- Piacenza



Cristina Milanese in arte "Kris" - "Vite spezzate"- Roma



Gianpaolo Pace - "Le tue parole" - Pianazze (TO)



Marco Poletto in arte "Oli "- "Eclissi" - Ponte nelle Alpi (BL)



Stefano Resta - “ L‘amore è un fiore”- Bari



Per la Sezione Band – "Gli amici dello zio Pecos" – “Le azioni noiose”- Osimo (AN)



Il Patron Stefano De Martino conferma il suo team con Loredana D’Anghera (Direttore Artistico Nuove Proposte),Beppe Stanco (Direttore Musicale) e la collaborazione di illustri amici del come Dario Salvatori, Adele Di Palma, Daniele Mignardi, Filippo Raspanti, Andrea Rapino, Vincenzo Vescera, Riccardo Benini (conduttore delle serate di Aulla), Savino Zaba (conduttore Rai della serata di La Spezia).