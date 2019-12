Francesco Gabbani torna sul palco dell'Ariston

Lunigiana - Tornerà sul palco dell'Ariston che l'ha visto trionfare per due volte, prima nella categoria giovani poi nei big. Il cantautore carrarese Francesco Gabbani sarà uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2020. Il cast della 70esima edizione è stato ufficializzato in un'intervista a La Repubblica dal conduttore e direttore artistico Amadeus.



Bisognerà aspettare quindi fino al 4 febbraio per conoscere il nuovo singolo che Gabbani presenterà al pubblico. Amadeus nell'intervista ha sottolineato che non c'è stato alcun «pregiudizio, nella scelta mi ha guidato la bellezza delle canzoni, nient’altro. Vorrei un festival – ha aggiunto – dell’imprevedibilità, che il pubblico trovi ogni sera diverso. Uno spettacolo che non sai mai cosa potrà accadere: per questo ho voluto il mio amico Fiorello, a cui darò il doppione delle chiavi dell’Ariston, lui è il Re dell’imprevedibilità. Non voglio sapere nulla, potrà entrare e uscire quando vuole. È allo stesso modo imprevedibile anche Roberto Benigni, ospite in una delle serate».



Dalle prime indiscrezioni pubblicate dal settimanale Chi il cantante di Carrara presenterà un brano irriverente con il quale, si dice, potrà arrivare ai primi posti. E sono importanti i nomi con cui Gabbani dovrà confrontarsi: Achille Lauro, Anastasio (vincitore di X Factor), la coppia Bugo e Morgan, Diodato, Elodie, Enrico Nigiotti, Giordana Angi (da Amici), Irene Grandi, Le Vibrazioni, Levante, il rapper Junior Cally, Michele Zarrillo, Paolo Jannacci, Piero Pelù, i Pinguini Tattici Nucleari, il rapper Rancore, Raphael Gualazzi, Riki (da Amici), Marco Masini, il tenore pop vincitore di Amici Alberto Urso ed Elettra Lamborghini.



