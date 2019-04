Food Photography, un workshop con Davide Cerati

Lunigiana - Ultimi giorni per iscriversi al workshop di Food Photography con il fotografo Davide Cerati organizzato da Lunicafoto il prossimo 4 maggio a Busatica di Mulazzo presso Agriturismo Ca' Di Rossi. Dopo l'interesse riscosso dal workshop realizzato con associazione "Operatori Turistici lunigianesi" e rivolto a operatori dei settori turistici, l'associazione con sede a Pontremoli ripropone una giornata di formazione sul tema per fotografi, fotoamatori e appassionati, ancora una volta guardando ai prodotti tipici locali.



Docente del workshop Davide Cerati, fotografo professionista affermato a livello nazionale e attivo nei settori arredamento, food, moda, ritratto, pubblicità e design. Con un diploma in Comunicazione Visiva, una breve esperienza cinematografica e l'inizio della sua carriera negli anni '80, Cerati ha sviluppato molto del suo lavoro attorno alla ritrattistica lavorando con aziende, agenzie, piccole realtà attente alla qualità e all'efficacia della propria comunicazione visiva, ma anche personalità del mondo dello spettacolo, della televisione e del cinema. Quello del food è senza dubbio un settore importante, racconta: "È una fotografia che richiede grande perizia tecnica, molta precisione, cura e pazienza; oltre alla capacità di progettare, prevedere, capire le esigenze del cliente e del pubblico a cui si rivolge l'azienda". Parallelamente porta avanti una ricerca personale sfociata in premi e progetti presentati a livello internazionale all'interno di contesti come Eté des Portraits (Francia) e India International Centre. Con "Nitido. Completely out of focus" ha esposto e partecipato anche a Pontremoli Foto Festival nel 2017.



Nel workshop in programma introdurrà i partecipanti alla fotografia del cibo dallo studio della composizione all'uso della luce naturale e artificiale con accenni alla post-produzione e ampia panoramica sulle logiche e sulle tecniche che consentono di ottenere una fotografia professionale, accattivante, che evochi il gusto e stimoli palato e immaginazione, senza mancare di guardare alla fotografia per argomenti di carattere generale. Il programma è completo è disponibile all'evento Facebook e al sito di Lunicafoto. Il costo è di 120 euro e il termine delle iscrizioni è fissato al 25 aprile prossimo. Info: info@lunicafoto.it - 3478282381.