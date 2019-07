Fivizzano, prosegue il Lunigiana International Music Festival

Lunigiana - Dal 18 Luglio Fivizzano si è trasformata in una vera e propria “città della musica” con studenti e professori accorsi da ogni parte del mondo per suonare e partecipare al “Lunigiana International Music Festival”.

La manifestazione sta avendo un successo enorme, con tantissimo interesse da parte del pubblico che ogni giorno ha la possibilità di ascoltare la bellissima musica di artisti internazionali in location suggestive come il Museo di San Giovanni (Fivizzano), la Chiesa di Sant’ Andrea (Lucca), il Giardino del Palazzo Fantoni Bononi (Fivizzano), il Lago Padule (Fivizzano), il Castello dell’ Aquila (Gragnola) l’ Oratorio SS.Trinità (Vernazza), la Chiesa della Misericordia (Fivizzano), Grotte di Equi Terme.

"Ringraziando nuovamente il pubblico per la numerosa partecipazione - scrivono dal Comune - vi invitiamo ad assistere agli ultimi concerti che si terranno Sabato 27 Luglio alle ore 21:15 presso la “Chiesa SS. Jacopo e Antonio” a Fivizzano con i Musicisti vincitori del Concorso per Solisti e Orchestra e Domenica 28 Luglio ore 21:15 al “Museo di San Giovanni” con i Queen&Friend che chiuderanno la manifestazione. Il Festival è organizzato dall'Associazione Amici del Lunigiana International Music Festival di Fivizzano in collaborazione

con il Comune di Fivizzano, il Parco delle Apuane, Il parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano e la Confraternita della Misericordia di Fivizzano".