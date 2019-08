Fino al cuore della rivolta, stasera aprono Maggiani ed Appino

Lunigiana - Oggi pomeriggio inizia la XV edizione del festival della Resistenza “Fino al cuore della rivolta” in programma fino a martedì 6 agosto 2019 al Museo Audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo. Cinque giorni di musica, spettacoli e dibattiti come sempre ad ingresso libero per l'ecofesta a cavallo delle due province. Come sempre ci sarà uno spazio per il campeggio gratuito nella prossimità del bosco della festa. Per info 329.0099418 o 339.3482891.



Venerdì 2 agosto – Museo Audiovisivo della Resistenza

Ore 16.45

Presentazione dell’iniziativa e saluto delle istituzioni e delle associazioni



Ore 18

Dibattito/1

Orizzonti della memoria: tra politiche e territori

con Monica Barni (Vice Presidente e Assessore alla cultura della Regione Toscana), Paolo Pezzino (Presidente Istituto Nazionale Ferruccio Parri – INSMLI), Paolo De Simonis (IDAST - Iniziative Demo-Etno-Antropologiche e di Storia Orale in Toscana). Saranno presenti altri rappresentanti dei musei che partecipano al progetto www.paesaggidellamemoria.it



Ore 21

Maurizio Maggiani

“La strada, la lotta, l’amore”



Ore 22

Appino (Zen Circus)

In concerto

con Andrea Appino (voce e chitarra)



Ore 23

De’ Soda Sisters

“Arriverà l' estate?”

con Lisa Santinelli (voce, mandolino), Benedetta Pallesi (voce, chitarra, kazoo), Veronica Bigontina (voce, tamburello, cucchiai, grattugia e nacchere)



Dopo spettacolo/1

I Pixel

Andrea Briselli (voce e chitarra), Alex Ferri (chitarra e tastiera), Nicola Giannarelli (basso), Marco Curti (batteria), Davide Bellazzini (chitarre e cori)



Sabato 3 agosto - Museo Audiovisivo della Resistenza

Ore 16.30

Dibattito/2

Ancora antifascismo? Un dibattito attuale

Paolo Pezzino (Presidente Istituto Nazionale Ferruccio Parri – INSMLI), Mimmo Franzinelli (Fondazione "Rossi-Salvemini", Firenze), Mirco Carrattieri (Museo della Repubblica di Montefiorino e della Resistenza)



Ore 18

Dibattito/3

Colonialismo italiano: la conquista d’Etiopia (1935-1941) tra carte d’archivio e voci di soldati

con Matteo Dominioni (storico), Filippo Colombara (storico orale – Istituto Ernesto de Martino). Coordina Paolo De Simonis (IDAST - Iniziative Demo-Etno-Antropologiche e di Storia Orale in Toscana)



Ore 21

Mara Redeghieri

“Futura umanità”

con Mara Redeghieri (voce), Lorenzo Valdesalici (chitarra), Nicola Bonacini (contrabbasso)



Ore 22

Cisco

“Indiani e Cowboy”

presentazione del nuovo cd con Stefano “Cisco” Bellotti (voce e chitarra), Simone Copellini (tromba), Max Frignani (chitarre), Bruno Bonarrigo (basso), Kaba Cavazzuti (batteria)



Dopo spettacolo/2

Jonathan Lazzini

“Marx a Soho” di Howard Zinn monologo con Jonathan Lazzini (voce recitante), Daniel Leix-Palumbo (tastiere)



Domenica 4 agosto

Ore 12.30 - Museo Audiovisivo della Resistenza

Pranzo sociale di sottoscrizione per il festival (info e prenotazioni al 339.3482891) con sorprese musicali. Durante il pranzo intervento degli operai e delle operaie della RiMaflow, che ci racconteranno il progetto della fabbrica liberata a Trezzano sul Naviglio (MI)



Ore 16.30 – Piazza Matteotti – Fosdinovo

Dibattito/4

Ivan Della Mea e Paolo Ciarchi: “se qualcuno vi fa morti”

interverranno Cesare Bermani (storico orale – Istituto Ernesto de Martino), Stefano Arrighetti (Presidente Istituto Ernesto de Martino), Alessio Lega (cantautore e autore della biografia “La nave dei folli. Vita e canti di Ivan Della Mea”, Agenzia X, 2019), Gianfranco Azzali “Micio” (Lega di cultura di Piadena), Paolo De Simonis (IDAST - Iniziative Demo-Etno-Antropologiche e di Storia Orale in Toscana). Parole e canzoni di Rudi Assuntino, Sandra Boninelli, Pardo Fornaciari, Marco Rovelli, Davide Giromini. Il dibattito è anche l’occasione per presentare il cd (pubblicato per l’occasione) di Paolo Ciarchi “Cent’anni di moltitudine”, a cura di Alessio Lega, Claudio Cormio e Rocco Marchi, prodotto da Archivi della Resistenza e Istituto Ernesto de Martino.



Ore 18.30 - Borgo di Fosdinovo - Museo Audiovisivo della Resistenza

Camminata per i Sentieri della Resistenza dedicata a Ivan Bernardini

a cura del Comitato Sentieri della Resistenza. Partenza dal borgo di Fosdinovo, arrivo al Museo Audiovisivo della Resistenza. Tempo previsto 45 minuti (per il ritorno sarà disponibile un servizio navetta fino al borgo di Fosdinovo)



Ore 21 - Museo Audiovisivo della Resistenza

Angelo d’Orsi

“Editoriale dal palco”

con Angelo d’Orsi



Ore 21.30 - Museo Audiovisivo della Resistenza

Omaggio a Paolo Ciarchi”

presentazione del cd Paolo Ciarchi “Cent’anni di multitudine”, con Isabella Ciarchi (voce) Alessio Lega (voce, chitarra) e Rocco Marchi (basso, percussioni e strumenti giocattolo), Francesca Baccolini (contrabbasso), Guido Baldoni (fisarmonica), Sasà Sorace (chitarra), Davide Giromini (voce e chitarra), Marco Rovelli (chitarra e voce), Rudi Assuntino (voce e chitarra)



Ore 22

Ricky Gianco e Gianfranco Manfredi +

Yo Yo Mundi e Maurizio Camardi

“Suoni ribelli”

con Ricky Gianco (voce e chitarra), Gianfranco Manfredi (voce), Maurizio Camardi (sassofoni, duduk, piano farfisa), Paolo Enrico Archetti Maestri (voce, chitarre), Eugenio Merico (batteria), Andrea Cavalieri (basso, voce), Chiara Giacobbe (violino), Dario Mecca Aleina (suoni e basi)



Dopo spettacolo/3

Loving, Rosemary Lunokhod

Alessio Russo Fiorillo (chitarra), Michele Bertolini (chitarra), Giovanni Pacifico (batteria), Tiziana Preka (basso), Nicole Arcidiacono (voce)



Lunedì 5 agosto - Museo Audiovisivo della Resistenza

Ore 16.30

Dibattito/5

Passaggio a Nordest. Il “Confine Orientale” da Fiume ai nostri giorni

con Angelo d’Orsi (Università di Torino), Davide Conti (storico, consulente dell’Archivio Storico del Senato della Repubblica)



Ore 18

Dibattito/6

1919/2019. Cent’anni di fascismo?

con Mimmo Franzinelli (Fondazione "Rossi-Salvemini", Firenze), Marco Palla (Università di Firenze), Angelo d’Orsi (Università di Torino)



Ore 21

Alessio Lega, Rocco Marchi feat. Davide Giromini, Marco Rovelli, Rudi Assuntino, Sandra Boninelli, Pardo Fornaciari, Isabella Cagnardi, Silvia Malaguggini. “La nave dei folli”. Omaggio a Ivan Della Mea a dieci anni dalla morte (2009-2019) con Alessio Lega (voce, chitarra) e Rocco Marchi (basso, percussioni e strumenti giocattolo), Francesca Baccolini (contrabbasso), Guido Baldoni (fisarmonica), Sasà Sorace (chitarra). Featuring Davide Giromini (voce e chitarra), Marco Rovelli (voce e chitarra), Rudi Assuntino (voce e chitarra), Sandra Boninelli (voce e chitarra), Pardo Fornaciari (voce e chitarra), Isabella Cagnardi (voce), Silvia Malaguggini (voce)



Ore 22.15

Bobo Rondelli & Ottavo Padiglione

“Cos’hai da guardare?”

con Bobo Rondelli (voce e chitarra), Simone Padovani (batteria), Matteo Pastorelli (chitarra), Claudio Lacci (tastiere), Valerio Fantozzi (basso). Incursione sul palco di Alberto Rollo per presentare il nuovo libro di Bobo Rondelli, “Cos’hai da guardare?” (Mondadori, 2019)



Dopo spettacolo/4

Sam-B

con Sam-B (voce e basi)



Martedì 6 agosto - Museo Audiovisivo della Resistenza

Ore 16.30

Dibattito/ 7

Il biennio rosso (1919-1920): una rivoluzione mancata?

con Angelo d’Orsi (Università di Torino), Mimmo Franzinelli (Fondazione "Rossi-Salvemini", Firenze)



Ore 18

Dibattito/ 8

Memoria dell’Autunno caldo. Un dialogo tra fotografia, storia e antropologia

con Tano D’Amico (fotografo), Uliano Lucas (fotografo), Angelo d’Orsi (Università di Torino). Coordina Paolo De Simonis (IDAST - Iniziative Demo-Etno-Antropologiche e di Storia Orale in Toscana)



Ore 21

Moni Ovadia

“Contro il privilegio. Il lascito di Primo Levi”

intervento di e con Moni Ovadia



Ore 22

Angela Baraldi

“Tornano sempre”

con Angela Baraldi (voce e chitarra), Federico Fantuz (chitarra)



Ore 23

Skiantos feat. Nevruz

“Largo all’avanguardia”

con Fabio “Dandy Bestia” Testoni (voce, chitarra), Roberto “Granito” Morsiani (batteria, voce), Luca “Tornado” Testoni (voce, chitarra), Massimo “Max Magnus” Magnani (basso, voce) featuring Nevruz (voce)



Dopo spettacolo/5

Lunokhod

con Walter Massa (basso e sintetizzatore), Gioele Barsotti (chitarra e sintetizzatore), Gianluca Biasci (batteria), Lorenzo Bonuccelli (chitarra)



Il Museo Audiovisivo della Resistenza effettuerà la seguente apertura straordinaria: 10-21 per tutti i giorni del festival. È possibile fare visite guidate (info 0187 680014 www.museodellaresistenza.it ). Il Circolo culturale enogastronomico Archivi della Resistenza sostituirà il normale servizio di ristorazione con la tradizionale offerta gastronomica all’esterno, per agevolare la fruizione degli spettacoli. Per raggiungere il Museo utilizzare il servizio navetta gratuito con partenza dal campo sportivo di Fosdinovo attivo dalle 19 alle 01 per tutti i giorni del festival.



Il festival continua anche dopo che è finito…



Sabato 10 e domenica 11 agosto

Notte sotto le stelle al Museo

Campeggio per famiglie con favole, asini e burattini

(in collaborazione con Ass. Raglio Forte)



Giovedì 15 agosto

Pranzo e cena di Ferragosto per finanziare il festival

(prenotazioni al 3290009418)



Venerdì 30 agosto

Ascanio Celestini

presenta e racconta i suoi ultimi due libri "Barzellette" (Einaudi, 2019) e "L'armata dei senzatetto", con Giovanni Albanese (Contrasto 2018)

presenta e racconta i suoi ultimi due libri

BARZELLETTE (Einaudi, 2019)

L’ARMATA DEI SENZATETTO con Giovanni Albanese (Contrasto 2018)

Due libri senza romanzo. Due libri pieni di storie.