Festa del Libro di Montereggio: stasera Manzin, domani Bradanini

Lunigiana - Proseguono gli appuntamenti con la Festa del Libro Montereggio. Stasera un salto indietro nel tempo con Matteo Manzin (ore 18) che racconta in “Garden in the sky with Diamonds” un’avventura nella Lunigiana degli anni ’20. Alle 19 Chiara Geloni parla di “Titanic” e alle 21 Alessandro Aleotti presenta “L’illusione del cambiamento”. Venerdì 30 dopo Alberto Bradanini (ore 18) con “Oltre la Grande Muraglia” sarà la volta di Carlo Vanoni (19) critico d’arte contemporanea e autore di “A piedi nudi nell’arte”, sarà sul palco per un racconto che offre l’occasione per riflettere su bellezza, pensiero e amore. Il festival prosegue poi, alle 21, con la visione positiva sul nostro Paese di Ferruccio De Bortoli che presenta ”Ci salveremo”, un viaggio nelle virtù, spesso nascoste dell’Italia, perché una riscossa civica è possibile ma dipende da ogni singolo cittadino.