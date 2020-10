Fabio Ravioli confermato presidente di Taddeo Film

Lunigiana - L'Associazione culturale Taddeofilm, a seguito delle votazioni svolte il 23 Settembre, ha rinnovato il proprio Consiglio Direttivo, che resterà in carica per il periodo 2020-2025.



Durante la prima riunione dei nuovi eletti, sono state assegnate le seguenti cariche:

•PRESIDENTE: Fabio Ravioli

•VICE-PRESIDENTE: Piercarlo Beccari

•SEGRETARIO: Cinzia Bertolucci

•VICE-SEGRETARIO: Simone Bernardi

•TESORIERE: Emanuele Di Domenico



Confermato quindi Presidente Fabio Ravioli, al suo secondo mandato. Nel suo discorso di ringraziamento ha voluto riconoscere al precedente gruppo l'importanza e l'efficacia del lavoro svolto, esprimendo la volontà di non disperdere quanto fatto fino ad ora. A Piercarlo Beccari, riconosciuto da tutti i membri come elemento di esperienza e serietà, viene assegnata la carica Vice-Presidente. I due nuovi ingressi, Cinzia Bertolucci e Simone Bernardi, ottengono rispettivamente il ruolo di Segretario e Vice-Segretario. Emanuele Di Domenico, si occuperà invece della gestione economica.Nei prossimi giorni si apriranno i tesseramenti per la nuova stagione che, nonostante la particolare situazione legata al Covid, si prospetta comunque ricca di novità ed iniziative.