Escursione fotografica lungo la Via del Volto santo

Lunigiana - La società cooperativa Sigeric organizza un'escursione promozionale lungo la Via del Volto Santo, nel territorio di Licciana Nardi, con visita al Castello Malaspina di Monti, in programma per la mattina di 24 novembre. Il Castello, ancora di proprietà della famiglia Malaspina, è aperto al pubblico soltanto dalla scorsa primavera. L'escursione, pensata per fotografi e giornalisti, è stata organizzata al fine di promuovere lo sviluppo turistico della Valle del Taverone. Per questo, saranno previste soste in punti panoramici, che permetteranno di godere di una vista privilegiata sulle Alpi Apuane, sull'Appennino Tosco Emiliano e sulle fortificazioni di questa valle (Monti, Bastia e Pontebosio), per poi terminare all'interno del Castello di Monti.

Punto di partenza sarà la Pieve di Venelia, alle ore 9.30.

www.sigeric.it / info@sigeric.it

+39 331 8866241