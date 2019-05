Emozioni e applausi per il Lunigiana Film Festival con la madrina Licia Colò

Lunigiana - Per il tema Libero il primo premio è andato a "Scent of the star" di Franesco Felli, per quello Ambiente a Terre di mezzo (Middle lands) di Maria Conte, per il premio Montagna il vincitore è Wallmapu di Ben Sturgulweski per il Premio Legambiente il numero uno è "Gavaot" di Carlo Limonta Filmmaker. Sono questi i vincitori del Lunigiana Film Festival che si è concluso nei giorni scorsi a Fivizzano.

La rassegna era dedicata alle te­matiche della Lunigi­ana: l’ambiente e la montagna, direttore artistico il regista Daniele Ceccarini. L’ospite d’onore di questa edizione del Festival, patrocinato e realizz­ato grazie al contri­buto del Comune di Fivizzano? che per il terzo anno sostiene e promuove l’iniziativa,? è stata la nota condutt­rice televisiva Licia Colò, che nella serata di sabato 18 ha ricevuto il Premio dedicato all’ambiente. Durante la cerimonia di premiazione i cortometraggi sono stati proiettati nel suggestivo scenario del Museo San Giovanni. I premi sono stati realizzati dall’artista spezzino Gianmaria Macchiavelli.



La giuria del festival è composta da Claudia Bertanza, giornalis­ta; Roberto Bocchi, attore; Vinicio Cecc­arini, Presidente Pr­emio Tatiana Pavlova; Elisabetta Dini, attrice; Fabio Roggio­lani, cofondatore Ec­oFuturo; Barbara Ros­si, critica cinemato­grafica; Fabio Nardi­ni, editore; Frances­co Tassara, regista. Il comitato d’onore è composto dall’as­sessore alla cultura Francesca Nobili e il sindaco Paolo Gra­ssi.