Dj Prezioso alla Capannina di Franceschi

Lunigiana - Dopo il successo del lungo weekend passato, a La Capannina di Franceschi si sta già preparando il prossimo grande evento.



Questo Venerdì 27 Luglio torna il format ’90 Special, che vedrà in calendario molti dei più grandi artisti che hanno scritto la storia della dance-music italiana, si esibirà alla consolle dello storico locale, uno dei Deejay più blasonati del panorama italiano; stiamo parlando di Giorgio Prezioso di Radiodeejay.



Una nuova partnership vede legarsi a questo format estivo: "Viva Gli Anni ’90” la pagina social web ad oggi più conosciuta e seguita a livello nazionale, un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli amanti del periodo storico e che vedrà in collaborazione con il lungo calendario Capannina proporre tutti i più grandi artisti che hanno lasciato un segno in questa decade: Gabry Ponte, Eiffel 65, Alexia, Albertino, J-Ax.



La carriera musicale di Dj Giorgio Prezioso iniziò nel 1987 all’età di 16 anni, affiancato dal fratello Andrea, che collaborava con Jovanotti alla discoteca Veleno di Roma. Nel 1991, dopo aver vinto la Walky Cup (una competizione per DJ) all’Aquafan di Riccione in coppia con Antonello Aprea, Prezioso venne assunto a Radio Deejay. Nel 1999, assieme al fratello e al cantante Marvin (conosciuto 4 anni prima), con i quali aveva prodotto vari brani sperimentali, diede vita al gruppo Prezioso feat. Marvin, che in breve tempo ottenne un vasto successo non solo in Italia partecipando anche al programma d’intrattenimento musicale estivo Festivalbar, ma anche in Europa. Verso la fine del 2006 forma con DJ Libex il duo Giorgio Prezioso & Libex. A giugno del 2014 con Ninni Angemi forma il duo Angemi & Prezioso ed entrano a far parte della Revealed Recordings, la nota casa discografica del DJ olandese Hardwell pubblicando il loro primo singolo Brakeless. Nel 2015 collabora con il rapper Fabri Fibra nel suo nuovo singolo, Alza il Volume. È anche l’anno della Reunion del Deejay Time, che lo vede protagonista nei migliori club d’Italia. Le serate sono sold out e dal successo della Reunion esce l’omonima compilation che conquista la prima posizione della classifica dance italiana. Si considera virtuoso della consolle, sempre alla ricerca di nuovi strumenti ed effetti per regalare emozioni con la musica. In questa occasione sarà possibile acquistare i biglietti online con ingresso riservato (salta coda) sul sito liveticket.it o wwww.lacapanninadifranceschi.com



Immancabile la presenza dello storico Piano Bar con l’inossidabile Stefano Busà, e terza pista a cielo aperto nella nuova veranda esterna denominata Suite con il resident Dj Yomegas in pieno tema reggaeton.



La Capannina continua il weekend proponendo il suo grande Sabato notte con il classico “Un’estate al mare” dove tradizione e innovazione rendono l’appuntamento un must dell’estate in Versilia.



Questo Sabato partenza alle ore 19:00 con l’aperitivo a cielo aperto "ci vediamo alle sette" tra cocktail, wine e finger food e il tanto blasonato blasonato “Negroni” – celebre cocktail che, secondo una leggenda metropolitana che ben si intreccia con la storia di questa bevanda, vedrebbe le sue radici partire proprio dalla Capannina (luogo assiduamente frequentato dal suo ideatore, il conte Camillo Negroni). A seguire, dalle ore 21:00 sarà aperto anche il ristorante de La Capannina che offre Menù alla carta o guidati sia con specialità di terra che di mare per celebrare compleanni, addii al celibato , nubilato , feste di laurea e molto altro ancora.



In occasione, prima dell’apertura alle danze, saranno presentati due nuove letture: il libro dello storico e campione del mondo nei pesi medi di Sandro Mazzinghi, intitolato “Mazzinghi un eroe del ‘900” il più grande pugile italiano medio junior di ogni tempo e scolpito nella Walk of Fame della capitale, cui farà seguito un riconoscimento allo stesso Mazzinghi per l'importante carriera sportiva e “My Way” vita, aneddoti e ricordi del fiorentino classe 1948 che ha scritto la storia delle public relations: Gianni Mercatali, nel racconto di Umberto Cecchi.



Da 00:00 si esibiranno sul palco della Capannina l’Acqua Azzura Band accompagnata dal dj set del resident Charlie Dee e dalla voce del milanese Mauro Gonzini.



Come in ogni evento non può mancare il famoso Piano Bar con Stefano Busà, punto di riferimento per gli amanti della musica live e Stefano Natali Dj.

Nella veranda esterna battezzata Suite, sarà presente il resident Dj Davide Bianucci con ospite il dj set di Gori, Romano, Roy Ventura.



Basta dare un'occhiata alla pagina Facebook della Capannina o al nuovo sito internet www.lacapanninadifranceschi.com per innamorarsi delle sue splendide serate. Per informazioni e prezzi sulle serate della Capannina è possibile contattare i numeri 0584.80169 oppure il 371.3799456 anche via Sms o WhatsApp, oppure inviare una mail all'indirizzo info@lacapanninadifranceschi.com