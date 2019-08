Dieci serate d'arte nel chiostro di San Caprasio

Lunigiana - Il Museo Archeologico dell'Abbazia di San Caprasio di Aulla presenta dieci giorni di eventi per accompagnare il passaggio di fine mese in arte. Gli appuntamenti serali, che si svolgeranno all'aperto nel rinnovato chiostro, tra le erbe bibliche, cominceranno il 29 di agosto e si terranno alle ore 21:00.



Si parte giovedì prossimo con il monologo di Luigi Leonardi "Misteri Italiani, la morte di Mussolini”, un racconto sulla fuga di Mussolini da Gargnano, quindi da Milano lungo la sponda occidentale del lago di Como, intervallato da brani musicali degli anni Trenta, interpretati da Lucia Marchi con arrangiamenti di Massimo Azzarini.

Il 30 agosto ad Aulla farà tappa il viaggio della Colonna Traiana dalle cave di marmo di Carrara a Roma attraverso Pietrasanta e Firenze, con il convegno “L’arte di costruire un capolavoro: la colonna traiana… in viaggio”, convegno in collaborazione con il Museo Galileo di Firenze, collegato all'esposizione (curata da Giovanni Di Pasquale con la collaborazione ci Fabrizio Paolucci) dedicata al celebre monumento innalzato nel cuore di Roma nel 113 a.C. dal primo imperatore di origini iberiche, Traiano, per celebrare la conquista della Dacia, in corso fino al 6 ottobre alla Limonaia del Giardino di Boboli di Firenze.

Il 31 agosto ad animare il chiostro saranno le canzoni di Mina con la voce di Lucia Marchi per “Lucia Marchi canta MINA” . Alla chitarra l'accompagnamento è di Massimo Azzarini.

Il 1 settembre è dedicato alla poesia: Tullio Rizzini interpreta, nel centenario della morte (1919-2019) le più belle poesie di Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, poeta lunigianese amato da Eugenio Montale, con introduzione di Melania Sebastiani.

Il 3 settembre sarà la volta del teatro con Cristina Sarti in scena con “Personaggi tra gli accordi”. I più grandi personaggi del teatro che si raccontano tra le note degli autori e della musica. Accompagnamento musicale voce e chitarra di Meme Lucarelli.

Il 4 settembre Eddy Mattei presenterà al pubblico con la sua ricerca ispirata al mondo delle statue stele, ma anche alle pietre del Palazzo Centurione aullese, in un incontro dal titolo I suoni della Pietra – T’savessi Aulla”.

Si proseguirà il 7 settembre, sempre alle ore 21, con “Notturno Italiano”, concerto di Paolo Bongi e della sua Band.



Il 21 settembre, alle ore 18,30 si chiude il mese con la presentazione del catalogo della mostra collettiva di archeologia e arte contemporanea In Perpetuum, che riunisce dieci artisti internazionali lungo tutto il perimetro museale. Espongono Cristina Balsotti, Girolamo Ciulla, Stefano Lanzardo, Emi Ligabue, Alessio Manfredi, Maria Riva Christiansen, Danilo Sergiampietri, Cordelia von den Steinen, Fulvio Wetzl, Serena Zanardi.

La mostra resterà visitabile tutto il mese in orari del Museo, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, e in orario serale nei giorni degli incontri nel chiostro.



L'ingresso al Museo e alle serate è libero.