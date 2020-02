David Umberto Zappa si racconta a Lunicafoto

Lunigiana - Nuovo appuntamento presso la sede di via dei Mille 62 (ex Galli Bonaventuri) di Lunicafoto con David Umberto Zappa, fotografo professionista con base nello spezzino. Ritrattista, director per campagne fotografiche e video, collabora con alcune delle più importanti aziende - dalla locale Damiani a Timberland e Benetton - dedicandosi in parallelo a progetti autoriali di rievocazione storica dall'alto impatto. Martedì 11 febbraio alle 21 incontrerà soci e non soci dell'Associazione Lunicafoto per raccontare del suo lavoro, della sua fotografia e di tutto ciò che "è contenuto in uno scatto". Ingresso libero. Maggiori informazioni al sito e alle pagine social di Lunicafoto.