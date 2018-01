Come salvare una vecchia foto? Se ne parla a Pontremoli

Lunigiana - Martedì 9 gennaio alle 21 Lunicafoto inaugurerà l'anno nuovo con il primo dei suoi incontri: una serata dedicata alla salvaguardia dei manufatti fotografici storici, in compagnia di Tania Barbieri. Restauratrice e consulente per la conservazione e digitalizzazione di fotografie, opere d'arte su carta, libri, pergamene e cuoio, nonché - più in generale - materiali cartacei e fotografici, Tania Barbieri sarà al Caffè Letterario di Pontremoli per raccontare le esperienze maturate negli ultimi 17 anni.



Parlerà del suo lavoro, del suo metodo, di tecniche e approcci, senza dimenticare alcuni utili spunti storici né l'altrettanto preziosa capacità di "manipolare" i documenti originali. La serata sarà interessante non solo per gli appassionati, ma per tutti, perché: chi di noi non ha, nel cassetto, vecchie immagini, magari rovinate dagli anni, ma "da tenere in vita" perché uniche, care, importanti? Anche questo spiegherà Tania Barbieri, accompagnata da competenze, passione e una rara, personalissima, collezione di dagherrotipi, ambrotipi e ferrotipi - termini difficili ma, credeteci, "comuni". L'evento, a ingresso libero, è aperto a tutti gli interessati. Per informazioni: www.facebook.com/lunicafoto.