Casting per attori e comparse per un film d'amore girato a Mulazzo

Lunigiana - L'associazione socioculturale Taddeofilm indice un casting per partecipare alla realizzazione del prossimo cortometraggio no-budget di produzione propria dal titolo “L'imperfetto”, scritto e diretto da Fabio Ravioli. In questa storia il tema principale è l'amore, sentimento che fa fatica ad essere esternato dal protagonista, introverso, timido ed insicuro, anche a causa di convinzioni e percezioni personali che lo porteranno a percorrere determinate strade in cerca di risposte che sono in realtà davanti ai suoi occhi.



Per i ruoli principali si cercano uomini e donne con la seguente età scenica:

– uomo 25 anni

– uomo 35-45 anni

– donna 35-45 anni

– uomo 60 anni

– donna 60 anni



Si ricercano inoltre comparse e figuranti di qualsiasi sesso ed età, anche senza particolari

esperienze cinematografiche e recitative. Il casting si svolgerà sabato 17 marzo 2018 dalle 10 alle a Sarzana in Via Ronzano, 1 presso il centro sociale Barontini. La partecipazione al casting è completamente gratuita. Il progetto è no-budget pertanto non sono previsti compensi. Le riprese si svolgeranno indicativamente nel periodo aprile-maggio a Mulazzo in Lunigiana. Il cortometraggio sarà speso per la partecipazione a numerosi concorsi nazionali.



Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Associazione al numero 3483064034

oppure all'indirizzo e-mail taddeofilm@gmail.com