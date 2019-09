Boom ad Agosto alle Grotte di Equi, anche i percorsi avventura "tirano"

Lunigiana - La stagione 2019 non è ancora finita ma, in controtendenza rispetto a dati che stanno emergendo nei dintorni della Lunigiana (Cinque Terre, Massa-Carrara e Versilia), sembra che la Cooperativa AlterEco abbia ribaltato i segnali di crisi nel comune di Fivizzano e in Lunigiana. La Cooperativa AlterEco, che da 20 anni è lo Spin-Off del progetto di Legambiente per promuovere il turismo sostenibile in Lunigiana, è costituita da tecnici del turismo, della comunicazione e della natura, guide ambientali escursionistiche e istruttori-soccorritori per percorsi avventura. Gestisce il Geo-Archeo-Adventure Park delle Grotte di Equi Terme, il Bioparco dei Frignoli, la flotta di E-bike del Comune di Fivizzano, i Centri di Servizi per il Turismo di Fivizzano e Fosdinovo. Gestisce anche il Centro Visite del Parco Regionale delle Alpi Apuane ad Equi Terme dove è anche Cooperativa di Comunità, promuovendo insieme agli operatori del paese il progetto sociale e turistico ‘Equi Terme, Comunità Ospitale’.



Gli operatori professionali di AlterEco, impiegati principalmente nel Comune di Fivizzano, quest’anno hanno offerto servizi a ben 26500 turisti, dei quali 15800 accolti negli uffici di informazione turistica di Fivizzano, Fosdinovo ed Equi Terme, e 10700 guidati nelle molteplici visite ed attività offerte. Si, perché le attività svolte dai turisti sono state svariate: oltre alle visite turistiche in grotta (8500 visitatori) ad Equi Terme si può provare il brivido dell’avventura con la zipline sul torrente (700 visitatori), la speleo-avventura (150 visitatori) od il nuovo Kids Adventure Park (300 ragazzi). In 220 invece hanno noleggiato per 200 giorni le e-bike (pedalata assistita) di Fivizzano per escursioni autonome e guidate all’insegna del turismo attivo all’aria aperta.

La stagione quindi, a Fivizzano e nella lunigiana sud-orientale, ha tutte le caratteristiche per chiudere l’anno in positivo: già oggi l’incremento sul 2018 è in media del 10%, con punte a luglio e agosto del 25%, mentre ad agosto si è registrato un vero proprio boom rispetto all’annno scorso, con quasi 3500 visite guidate ed un incremento del 30% rispetto all’anno precedente.



Per gestire adeguatamente e con la professionalità necessaria questi cospicui flussi, AlterEco ha impiegato fino a 16 operatori professionali, tra guide ambientali escursioniste, educatori, naturalisti e tecnici del turismo: 10 stagionali e 6 a tempo pieno. “Il successo della stagione 2019 - commentano Francesca Malfanti e Susanna Chiappucci della Cooperativa AlterEco – è frutto di un percorso di sviluppo, con la collaborazione soprattutto del Comune di Fivizzano, che ci ha consentito di costruire e promuovere un sistema di turismo sostenibile con offerte coordinate come il Geo-Archeo-Adventure Park delle Grotte di Equi, per esperienze diversificate rivolte alle famiglie ed agli appassionati di turismo outdoor e avventura". “Stiamo scommettendo su questo settore – dichiara Gianluigi Giannetti, Sindaco di Fivizzano – dove abbiamo investito in nuovi servizi turistici per far diventare il nostro Comune, racchiuso tra due Parchi Unesco, il punto di riferimento per il turismo sostenibile e attivo. Per il 2020 – prosegue il Sindaco - sarà pronto anche il nuovo Museo Archeologico della Tecchia di Equi, che potrà accogliere i reperti preistorici ora conservati a Firenze e diventare finalmente Museo d’Interesse Regionale.”