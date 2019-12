Befane acrobatiche e adorazione dei Re Magi ad Equi Terme

Lunigiana - L'Epifania ad Equi Terme torna e regalalre suggestioni uniche che solo il pittoresco borgo e le sue grotte sanno offrire.

Si parte il pomeriggio del 6 gennaio verso le 14 quando i Re Magi, attraverso il borgo allestito, raggiungeranno la Natività di Gesù allestita con personaggi viventi nella grotta di Equi.

Alle 15,15... pioveranno befane! La ormai attesissima vecchietta vestita di tutto punto si lancerà da 30 metri di altezza per atterrare all'ingresso della grotta lanciando doni e dolcetti ai bimbi che l'aspettano con il naso all'insù. Dalle 16 sarà possibile anche una breve visita alle Grotte carsiche con le guide della cooperativa AlterEco.

La manifestazione si arricchisce con il borgo allestito e animato, le befane che distribuiranno caramelle, gli stand con dolci, cioccolatà e vin brulé e ‘La Befana e il Folletto Dimenticone’, divertente animazione itinerante con Paolo Cortopassi ed Erika Canaccini.



Anche quest’anno i visitatori potranno diventare ‘befane acrobatiche’ volando sulla zipline di 200 metri nel parco delle grotte. I Vestiti da befane saranno forniti dagli organizzatori. (consigliata la prenotazione 3385814482). L’esperienza sarà possibile anche il sabato 4 e domenica 5 gennaio.

Il paese di Equi sarà aperto per l’occasione con i suoi ristoranti e bar, mentre il Ristorante La Posta preparerà i Panigacci (prenotazioni 0585 97937)

L'iniziativa è stata promossa da Comune di Fivizzano, Legambiente, e Cooperativa AlterEco insieme al Gruppo Speleologico del CAI di Sarzana (allestimento tecnico della befana acrobatica), l’associazione Presepe Vivente, l'Associazione Antichi Mestieri e la Compagnia del Guiterno (allestimenti costumi e figuranti). Ma tutta la Comunità è coinvolta nell’evento: Parrocchia S. Francesco d’Assisi Equi Terme, Terme di Equi, Pro Loco Fivizzano, Locanda Elena, Ristorante La Posta, Circolo La Posta, Da Felice Affittacamere, B&B Villa Tonelli, Il Poggiolo Equi Terme.Informazioni: 338 5814482 • info@lunigianasostenibile.it www.grottediequi.it



Programma domenica 6 gennaio

Ore 14,30 - I Re Magi partono dal Paese, attraverso il borgo, verso l’adorazione della natività nella Grotta

Ore 15,00 - La befana acrobatica atterra alle grotte da 30 metri di altezza

Ore 16,15 - Visita breve in grotta



Durante il pomeriggio:

- Fatti un selfie vestita/o da Befana sulla zipline di 200 metri sul torrente!

- Stand gastronomico in piazzetta, vin brulé, cioccolata calda, dolci!

- Le befane distribuiranno caramelle e dolcetti a tutti!

- Animazione ‘La Befana e il Folletto Dimenticone’ con Paolo Cortopassi ed Erika Canaccini



Ristoranti a bar aperti

DALLE ORE 16,30 AL RISTORANTE LA POSTA, PANIGACCI (PRENOTAZIONI TEL 0585 97937)



Ingresso al Parco delle Grotte e visita breve: contributo € 3,00 (gratis fino a 6 anni);

Volo in zipline nolo vestito e file fotografia: contributo € 5,00 (ragazzi altezza min. mt. 1,40)