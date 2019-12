Aulla si prepara per la seconda edizione del premio "La città della rosa"

Lunigiana - Ospiti di fama mondiale e due nuove sezioni, una dedicata al dialetto, l’altra agli autori stranieri, per la seconda edizione del Premio internazionale di arte letteraria "La Città della Rosa”, che sarà uno dei principali eventi culturali ad Aulla nel 2020.

Si svolgerà sabato 9 e domenica 10 maggio e vede alla sua guida, in qualità di presidente del Premio, la scrittrice e poetessa Marina Pratici, recentemente insignita della laurea honoris causa in scienze umane da parte della prestigiosa World Humanistic University di Miami, in Florida.

Promosso dall'associazione culturale "La Brunella", con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Aulla, in collaborazione con il cenacolo internazionale "AltreVoci", le associazioni "Culturalmente Toscana e Dintorni", “QuerciArte” e "Antiche tradizioni - Amighi d'Sghigia", e la Consulta delle donne di Aulla, quindi sta per prendere forma il Premio internazionale di arte letteraria "La Città della Rosa”, che già dal nome fa capire l’amore che da esso traspare per Aulla e la sua storia, avendo questa nel simbolo una rosa canina.

Un'occasione in più per dare ulteriore vitalità culturale alla città lunigianese, che sta conoscendo una rinascita in tal senso negli ultimi tempi, ma anche per muovere turismo culturale verso Aulla.

Pertanto, è già possibile presentare gli elaborati di poesia, narrativa, saggistica e prosa, essendo stato pubblicato il bando sulla pagina Facebook del Premio.

Il Premio si articola in più sezioni a tema libero.

La sezione A poesia inedita “Giovanni de’ Medici”, dedicata allo storico signore di Aulla nel sedicesimo secolo, prevede l’invio fino a tre liriche, in italiano o in dialetto con traduzione in lingua; i minori di 18 anni devono precisare la data di nascita per un eventuale premio dedicato.

La sezione B narrativa inedita “Adalberto di Toscana”, dedicata al fondatore di Aulla, prevede l’invio di due copie di un racconto o di un saggio, in italiano o in dialetto con traduzione in lingua; i minori di 18 anni devono precisare la data di nascita per un eventuale premio dedicato.

La sezione C poesia edita “Adamo Centurione”, dedicata all'edificatore della fortezza della Brunella ad Aulla, prevede l’invio di una copia dell’opera edita, in italiano o in dialetto.

La sezione D narrativa edita e saggistica letteraria “Aubrey e Lina Waterfield”, dedicata ai coniugi che furono proprietari e restauratori della fortezza della Brunella ad Aulla, prevede l’invio di una copia dell’opera edita, in italiano o in dialetto.

La Sezione E opere in prosa o in poesia di autori stranieri “The roses – Las rosas” prevede l’invio di una copia dell’opera, edita o inedita.

La sezione F opere in prosa o in poesia in dialetto “Ntorno al fogo” prevede l’invio di una copia dell’opera, edita o inedita.

Nel ruolo di presidenti onorari del Premio figurano il sindaco di Aulla, Roberto Valettini; il presidente del cenacolo internazionale “AltreVoci”, Rodolfo Vettorello; la candidata al Premio Nobel per la letteratura, la scrittrice Giovanna Mulas; il candidato al Premio Nobel per la pace, Hafez Haidar, scrittore conosciuto per essere tra i principali curatori e traduttori in italiano dell’opera poetica di Khalil Gibran; il candidato al Premio Nobel per la letteratura, lo scrittore Pierfranco Bruni.

A giudicare le opere sarà una commissione formata dai seguenti membri: Antonio Colandrea, Carmelo Consoli, Gaia Greco, Mina Rusconi, Giovanni Ronzoni e Silvia Frunzi.

La scadenza per la presentazione degli elaborati è fissata a mercoledì 15 aprile 2020, con il plico delle opere e la scheda di partecipazione che vanno spediti al seguente indirizzo: Gaia Greco, viale XX settembre 227, 54033, Avenza (MS).

I primi classificati delle sezioni A e B riceveranno rispettivamente come premio un contratto editoriale per la pubblicazione gratuita di una raccolta di poesie o di una raccolta di racconti o di un romanzo o saggio a cura delle Edizioni Helicon di Arezzo e un diploma artistico personalizzato.

I primi classificati delle sezioni C, D, E e F riceveranno il trofeo “Città della Rosa“ e un diploma artistico personalizzato.

Per informazioni: Gaia Greco (numero telefonico 3278353041 oppure mail gaiags1966@libero.it).