Aulla, in Comune si parla di depressione

Lunigiana - Ideato dalla psicologa Simona Adorni, domenica 11 ottobre alle ore 16, presso la sala consiliare del palazzo comunale aullese, avrà luogo un evento a tema depressione. L’evento si svolge in occasione della settimana nazionale della psicologia ed è intitolato “Raccontare le emozioni”.

“Si tratta di un appuntamento – così lo presenta la delegata alla cultura del Comune di Aulla, Marina Pratici – che vede la presenza di psicologi, psicoterapeuti, professori, scrittrici e scrittori, i quali squarceranno il velo sul male oscuro per eccellenza, la depressione.

Per l’organizzazione di questo nuovo incontro, che si inserisce in un ciclo di incontri che approfondiranno le tematiche della parità di genere, colgo l’occasione per ringraziare la Consulta comunale delle donne, i relatori e le tante realtà associative aderenti a un evento di grande significato e interesse” aggiunge la delegata comunale alla cultura.

All’evento di domenica pomeriggio porteranno i propri saluti il sindaco di Aulla, Roberto Valettini; la stessa Marina Pratici; la presidente della Consulta delle donne di Aulla, Sabrina Erta.

Ad introdurre la serata sarà Simona Adorni, mentre nel ruolo di moderatrice ci sarà la presidente dell’associazione Culturalmente Toscana e dintorni, Gaia Greco.

Interverranno, quindi, i seguenti relatori: la scrittrice Rita Bonini, che presenterà il proprio libro “Entro dentro” (Helicon Edizioni); la psicologa e scrittrice Cristiana Vettori, la quale spiegherà come raccontare le emozioni; lo scrittore Leonardo Tavolaccini, che descriverà il suo libro “Uno sguardo sul mondo” (Helicon Edizioni); lo psicologo Christian Paolini, il quale parlerà di emozioni in crescita; il professore Gennaro Di Leo, che illustrerà come si possono coniugare teatro e libertà; la psicologa e psicoterapeuta Arianna Tassi, che affronterà il tema del linguaggio delle emozioni nell’approccio sistemico relazionale; lo psicologo Massimiliano Compagnone, il quale si occuperà del concetto di giustizia ripartiva.

L’evento di domenica pomeriggio si avvale del patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Aulla, ed è organizzato in collaborazione con le seguenti associazioni: Consulta delle donne del Comune di Aulla, PerFormat Salute Lunigiana, Pro Loco di Aulla, Etrusca Luni, Culturalmente Toscana e dintorni, La Brunella, Amighi d’Sghigia, Cenacolo internazionale Le Nove Muse, L’Isola Felice e Union Mundial de Poetas por la Paz y la Libertad.