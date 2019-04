Aulla e i tributi ai fiori, è tempo di primavera

Lunigiana - Tutto è pronto per “Aulla in Fiore”, la manifestazione che accenderà Via Veneto, Piazza Roma e Piazza Martiri di Nassirija di profumi e colori. L'evento è un tributo al fiore che rappresenta il Comune lunigianese, ovvero la Rosa Canina, ma è anche simbolo di risveglio, come a voler inaugurare un periodo di manifestazioni che scioglierà la città dal torpore invernale. E' stato ideato e realizzato dai commercianti di Via Veneto delle Meraviglie in collaborazione con il Comune di Aulla, le associazioni culturali Lunigiana Viva e La Brunella, e il premio artistico letterario “Città di Aulla”. Gli appassionati del florovivaismo potranno acquistare piante da giardino, da frutto, aromatiche e da orto, osservare gli antichi mestieri e partecipare al laboratorio di erbe medicinali.



Anche i bambini potranno divertirsi maneggiando la creta, il legno o la carta con laboratori completamente dedicati, ma vi saranno anche truccabimbi e trampolieri, giochi, zucchero filato e tanto altro ancora! Sul palco, inoltre, si esibiranno le scuole di danza del nostro territorio e non mancheranno le sorprese. Da festeggiare, sabato alle 16.30, l'inaugurazione del “Cielo di Titombane”! Per chi non sa di che cosa si tratta, non resta altro che scoprirlo. La serata si accenderà poi grazie al “Flower Power” con il dj Manu the Beat, ed è gradito vestito a tema.



La domenica, a partire dalle 16, sarà una giornata speciale; sul palco saliranno infatti i premiati di questa prima edizione del premio “Rosa Rossa d'Argento - Città di Aulla” che andranno ad Arturo Croci, giornalista del mondo del florovivaismo e ideatore di fiere nazionali e internazionali dedicate ai fiori; Mauro Milani, direttore della rivista Bricoliamo; Idea Verde Maschi e Azienda Locatelli Franco, florovivaisti che hanno conquistato il mercato nazionale e internazionale del settore; Borsotto Barbara e Monica, titolari della casa di moda Daphné che produce foulard per i reali di Monaco e tante altre personalità aullesi e lunigianesi che si sono distinte portando alto il nome del nostro Comune e della nostra terra di Lunigiana. Seguiranno le premiazioni per il concorso “Borgo in fiore”, “Balconi in Fiore”, “Vetrine in Fiore” e “Scuole in Fiore”. Contemporaneamente, nel palazzo comunale, si svolgerà anche la premiazione del Premio Artistico Letterario "Città della Rosa". Infine, non mancheranno mostre d'arte e stand gastronomici.