Appuntamento con “Symposium”, protagonista la parola scritta

Lunigiana - Sabato 22 febbraio dalle ore 15,30, presso la sala giunta del palazzo comunale di Aulla, andrà in scena il terzo appuntamento del ciclo di incontri denominato “Symposium”, dedicato alla parola scritta e nato da un’idea della delegata alla cultura del Comune di Aulla, Marina Pratici.

Il terzo appuntamento con “Symposium” sarà dedicato alla memoria del grande scrittore e giornalista Gianni Rodari, famoso per la sua fantasia e originalità, il quale ha contribuito a rinnovare profondamente la letteratura per ragazzi nel Novecento attraverso racconti, filastrocche e poesie, divenute in molti casi dei classici.

Un omaggio dovuto in occasione dell’anniversario della nascita di Gianni Rodari, che venne alla luce nel 1920.

Non a caso, si intitola “La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi” l’incontro di sabato prossimo, che ha il patrocinio del Comune di Aulla, durante il quale daranno prova delle loro capacità letterarie i seguenti scrittori: Raffaella Agati, Silvia Barella, Margherita Bertella, Francesca Bianchi, Rita Bonini, Maila Borsari, Erika Casanova, Roberto Castiglione, Alessandra Cerretti, Marina Marini Danzi, Laura Delpino, Tiziana Freschi, Angela Maria Fruzzetti, Dino Gerini, Fiorella Guadagni, Rita Innocenti, Giovanna Lattanzio, Lorenzo Landini, Jacqueline Magi, Egizia Malatesta, Patrizia Meneguzzi, Lara Panvini, Mauro Petracchi, Greta Piccardi, Franca Polini e Leonardo Tavolaccini.

“Ritengo sia doveroso – commenta la delegata alla cultura del Comune di Aulla, Marina Pratici – rendere il giusto tributo a un grande della letteratura per ragazzi quale era Gianni Rodari, che ha davvero reso realtà uno slogan molto in voga nella seconda metà del secolo scorso: la fantasia al potere.

Ed è proprio grazie al potere della fantasia che Gianni Rodari ha fatto breccia nel cuore di tanti ragazzi e di tanti adulti, diventando uno dei personaggi più amati del Novecento, in Italia, in ambito letterario” aggiunge Marina Pratici.

L’appuntamento di sabato 22 febbraio si avvarrà anche del contributo musicale di Rosanna Pino.

A portare i saluti dell’Amministrazione comunale aullese sarà il sindaco Roberto Valettini, mentre per la Regione Toscana sarà presente il consigliere Giacomo Bugliani.

Introdurrà la stessa Marina Pratici e nel ruolo di moderatrice figurerà Gaia Greco, presidente dell’associazione “Culturalmente Toscana e dintorni”.