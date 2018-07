Ad Aulla parte il Premio Lunezia. "Accesso libero fino ad esaurimento posti"

Sarà vietato somministrare e vendere bevande in contenitori di vetro dalle 17 alle 24, e comunque fino alla chiusura dell'esercizio.

Lunigiana - Tutto pronto ad Aulla per l'inizio del Premio Lunezia. Da questa sera fino a domenica sarà la centralissima Piazza Gramsci ad ospitare il fior fiore degli artisti che verranno premiati dalla giuria preposta. E stasera sul grande palco aullese i vari Gemitaiz, Enrico Ruggeri e i Decibel, Carmen Ferreri, Briga, The Zen Circus, Alexia, con presentazione affidata a Riccardo Benini. E l’amministrazione comunale, guidata da Roberto Valettini, informa che la società M.E.C. organizzatrice e gestore dell’evento Premio Lunezia, in ottemperanza alla rigida normativa oggi in essere in materia di sicurezza e prevenzione, dovrà attenersi a rigorosi controlli e limitazioni anche di accesso e di numero di partecipanti per cui fin d’ora si scusa per gli eventuali disagi che tale rigida attuale normativa potrà comportare.



L’accesso al Premio Lunezia libero e gratuito potrà avvenire fino a esaurimento posti a partire dalle ore 20,30. La severa normativa vigente non consente l’accesso per un numero superiore a quanto stabilito dalle Autorità competenti. Le norme di sicurezza urbana emanate dal Ministero dell'Interno sono contenute nella circolare del 7 giugno 2017 volta alla salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza delle persone, e nella circolare Gabrielli del 25 maggio 2017 sulla gestione della sicurezza antiterrorismo per i pubblici eventi. E' inoltre vietato somministrare e vendere bevande in contenitori di vetro dalle 17 alle 24, e comunque fino alla chiusura dell'esercizio. Infine, sono a disposizione degli utenti i servizi igienici degli esercizi ubicati nelle zone limitrofe di Piazza Gramsci e Piazza Craxi.