Ad Aulla la festa dell'Arci, Visibì ospiti d'onore

Musica dal vivo, giochi e laboratori

Lunigiana - Il prossimo 1° giugno le associazioni del territorio si sono date appuntamento per la quarte edizione de “Nel Mio Giardino Si”, la festa dell’Arci dedicata ai temi della resistenza e dell’inclusione, che avrà luogo ad Aulla presso i giardini Monsignor Guidoni. A partire dalle 17,30 fino alle 20 si esibiranno dal vivo diverse band: i giovani Resonans, tra i vincitori del contest Note Resistenti e Fil The Boister, di cui fanno parte Francesco Mazzali, Luigi Valletta e Jacopo Pennucci. Chiude la giornata la storica band spezzina dei Visibì, gruppo folk con tentazioni rock, conosciuti per la loro smisurata energia e le influenze con le musiche balcaniche. Ospiti delle maggiori rassegne delle province vicine, consolidano il proprio progetto fino alla pubblicazione del primo album omonimo ad un anno di vita, il 1° aprile 2011.



Il cd autoprodotto riscuote velocemente consensi, facendo volatilizzare in poco tempo le prime 500 copie, costringendo la band ad una inevitabile ristampa. I Visibì propongono ballate e canzoni originali, di ispirazione mediterranea, capaci di coinvolgere e far ballare un pubblico variegato. Nel corso della giornata sono previste numerose attività gratuite, dedicate a giovani e bambini quali: Fiabe, realizzate dai volontari del Doposcuola del circolo Agogo e del laboratorio No Rogo di Blanca Teatro, il Laboratorio "Movimento e Musica", a cura di Patricia Bustos. Ed ancora Giochi, e

Memory “dell’altro mondo”. Alle 16,30 sarà la volta del laboratorio di Street Art con Elia Buffa. Nel corso della giornata, fino al termine delle esibizioni musicali, saranno presenti stand informativi e banchetti delle associazioni.

Organizzano Arci Agogo, Arci Massa Carrara. In collaborazione con: Comune di Aulla, Archivi della Resistenza, Cgil Massa Carrara, ANPI Massa Carrara, Progetto Sprar SDS, Accademia Apuana della Pace, Casa Rossa, Dal Libro Alla Solidarietà, Volontari Laboratorio No Rogo di Blanca Teatro. La popolazione è invitata a partecipare.