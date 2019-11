Ad Albiano pronti i preparativi per San Martino

Lunigiana - Domenica 10 Novembre ad Albiano Magra si rievoca la festa patronale di San Martino con la tradizionale corsa ciclistica. Al mattino si svolgerà la consolidata San Martino Bike per tutti gli amanti di questo ormai diffusissimo sport, con 4 bellissimi e differenti percorsi messi a punto dagli appassionati locali: gli "sbikerati off road". Si potranno attraversare i territori circostanti con Dislivelli e kilometraggi differenti per dare la possibilità di una pedalata o, in alternativa una passeggiata a bambini e famiglie un percorso misto, con poco dislivello, di 8 km.



Si potranno degustare i prodotti tipici locali a cura di Slow Food Lunigiana Apuana con il testarolo Pontremolese, la marocca e poi formaggi, birre artigianali, vini e panigacci. Saranno presenti altri punti di ristoro curati dalle associazioni con sgabei, fritto misto e dolci. Non mancheranno le tradizionali bancarelle della Fiera e degli Hobbisti. Per i più piccoli verrà allestito il Mini Ranch che darà loro la possibilità di fare amicizia, divertirsi e poter cavalcare un simpatico cavallino.



La festa di San Martino è giunta alla sua quinta edizione ed è una festa rievocata che si svolgeva anticamente (in fotogallery alcuni scatti in bianco e nero della festa patronale). Organizzata dalla Pro loco ViviAmoAlbiano in collaborazione con le associazioni di paese, la Filarmonica, la Croce rossa, l'Arci e patrocinata dal Comune di Aulla. Lo scopo di questo evento, oltre che a tener vivo un paese, è quello di far conoscere il nostro territorio.



Il tema di quest'anno sarà la valorizzazione dei vitigni autoctoni e di portare a conoscenza che questa terra, della bassa Lunigiana, rientra nelle zone di produzione del vermentino di Luni con le opportunità che ne derivano per un rilancio agricolo. Da qui la programmazione di una conferenza sui vini locali, organizzata in collaborazione con il Comune di Aulla, la Cia Toscana Nord e le Strade del Vino.