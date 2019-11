A Pontremoli nuovo Post-on con Lunicafoto

Lunigiana - È in programma domenica 1° dicembre alle 12 presso il Vicolo della Cresa di Pontremoli la presentazione del manifesto preparato da Lunicafoto per la rassegna urbana ideata, promossa e organizzata da Spazio4arte Post-on. Con una fotografia e un messaggio intriso di sogno e speranza anche l'Associazione culturale dal 2015 attiva per la promozione della fotografia in Lunigiana partecipa all'iniziativa pensata per rivedere gli spazi preposti all'affissione attraverso il coinvolgimento di artisti e la diffusione di poster site-specific. Al solito gli organizzatori metteranno in vendita alcune copie in formato ridotto dell'opera proposta, utili anche a sostenere l'intera iniziativa. L'appuntamento è dunque nel centro storico di Pontremoli: in sottofondo l'incontro tra due realtà appassionate che da anni collaborano per un felice e sempre più naturale avvicinamento al mondo dell'arte contemporanea e, così, della cultura.